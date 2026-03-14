Jediné auto na světě, které dokáže zdolat 999 čínských schodů. Range Rover Sport je nově i hybrid
- Range Rover Sport se snaží ukázat, co znamená luxusní a zároveň zábavný zážitek z jízdy.
- Přitom zůstává věrný své pověsti jediného vozidla na světě, které dokáže zdolat 999 schodů na čínské hoře Tchien-men.
- Teď přijíždí s novými hybridními pohony.
Range Rover Sport stojí na pomezí mezi terénním SUV a prémiovým roadtrip vozidlem. Poprvé v nové generaci představené loni přichází jasný důraz na plug-in hybridní verze, jež kombinují vysoký výkon s možností jezdit na elektřinu tam, kde to dává smysl, tedy hlavně po městě.
Nováčky v rámci této motorizace jsou P460e a silnější P550e, obě verze postavené na třílitrovém zážehovém šestiválci doplněném elektromotorem a baterií o kapacitě okolo 38 kWh, což u testované verze P460e slibuje solidní kombinaci výkonu a úspornosti.
Elegantní, ale ne vyumělkovaný
Nový Range Rover Sport neztrácí ve své identitě nic z toho, co pro něj vydobyly předchozí generace. Je elegantní, ale ne vyumělkovaný – minimalistické linie a robustní vzhled působí vyrovnaně a připraveně na jakýkoli terén i městské ulice. Jeho design reflektuje současné trendy, ale zároveň nepůsobí jako kýč. Interiér navazuje na tuto filozofii – pracuje s luxusními materiály, čistými plochami a technologiemi, jež nejsou samoúčelné. To se týká třeba komfortních sedadel s masážní funkcí a Meridian audiosystému, který v útrobách SUV umí vytvořit atmosféru jako v soukromém koncertním sále.
Hybridní verze dovoluje jízdu na elektřinu až desítky kilometrů, a to i bez spuštění motoru na benzin – ideální pro ranní jízdu do práce nebo popojíždění po městě. Tohle není jen „ekologický doplněk“, ale praktická výhoda, jež dává SUV další rozměr a kterou čeští řidiči oceňují, pokud už mají uvažovat o vozidle s elektromotorem.
Elektromobilní technologie ve Sportu jsou navrženy tak, aby nenarušily jeho charakter. Když chcete výkon, systém dokáže poskytovat dostatek koní, aby auto připomínalo spíše sportovní grandtourer než lenivý „ekokřižník“. Z hlediska každodenního provozu je tedy Range Rover Sport docela pragmatický. I když luxusní SUV obecně nepotěší svými náklady na palivo, hybridní verze dokážou pár čísel u provozních výdajů v městském provozu smazat. U Sportu je to ještě o něco příjemnější – když se baterie vybije, spotřeba čistě na benzinový pohon se drží pod osmi litry na 100 kilometrů. To je na 2,7tunové SUV s 22palcovými koly číslo, které dává každodennímu provozu smysl.
Mobilní lounge
Range Rover Sport přináší to, co od prémiového SUV člověk očekává: komfort, prostor a nenucený pocit suverenity za volantem. Zvenku pořád působí jako tradiční anglické SUV, uvnitř však čím dál víc připomíná klidnou „mobilní lounge“. Odhlučnění interiéru už zřejmě nemůže být dokonalejší. Podvozek je naladěn tak, aby zvládal i hrbolaté silnice s nadstandardní lehkostí, a systém pohonu všech kol dává jistotu za každého počasí.
To, co kabina umí opravdu dobře, je právě pocit soukromí. Vysoký posez, široká sedadla a důsledná izolace znamenají, že se uvnitř snadno přepnete do režimu „neřeším okolní svět“. Nejde jen o měkkost materiálů; spíš o to, jak celek drží pohromadě a jak málo vás auto nutí zabývat se vnějšími podněty. A to je typ luxusu, který se nedá dobře vyfotit – musíte ho zažít na delší trase.
Na dálnici se pak ukáže, že Sport nenabízí jen sílu, ale také proměňuje řízení ve snadnou práci. Auto působí stabilně, pohlcuje drobné nerovnosti a posádku nechává v tichu, jež není prázdné, ale soustředěné. V takovém režimu se luxus neměří na kilowatty, ale na to, kolik vlastní energie vám po 300 kilometrech zbude. A právě tady se dobře doplňuje charakter Range Roveru s hybridem: když zvolníte, umí být nenápadně úsporný; když potřebujete předjet, přidá výkon bez dlouhého rozmýšlení.
Zároveň je fér říct, že tohle auto nebude nikdy lehké. Hybridní technika a baterie jsou cítit na celkové hmotnosti, a tak se Sport nesnaží hrát na vůz s okruhovými ambicemi. Jeho síla je jinde: v tom, jak umí být klidný, stabilní a dospělý v reálném provozu – na rozbité okresce, v koloně i na dlouhé cestě.
Oproti předchozím verzím je tu také jeden drobný ergonomický posun: volba jízdních režimů se přesunula do palubního menu. Většinu času to nevadí, nicméně v situaci, kdy chcete rychle přepnout charakter auta, je to přesně ten typ pokynu, kterého si prostě všimnete dřív než ambientního osvětlení. Jinak Range Rover stále sází na jednoduchost. Displeje jsou velké, grafika je čistá a většina důležitých věcí je přehledně po ruce.
Hluboký ponor
U skoro pětimetrového SUV se technologie počítají v centimetrech. Ať už je to 3D pohled při parkování, či ostřik zadní kamery, aby šla rychle očistit. V praxi to nejsou prvky pro wow efekt, ale řešení, jež snižují stres ve chvílích, kdy se velká auta typicky nevejdou do obvyklé jízdní pohody – v úzkých uličkách, parkovacích domech a na místech, kde je dražší chyba než samotná jízda.
Range Rover Sport projede téměř metr hlubokou vodou, k dispozici je celá řada terénních režimů včetně stále běžnějšího terénního tempomatu, kdy lze například ve velkých sklonech nastavit rychlost třeba na osm kilometrů v hodině a auto se sune samo bez nervózního podupávání brzdy a plynu.
Range Rover Sport v sobě snoubí sportovní temperament s hybridní efektivitou, nekompromisní luxus s praktickými detaily a robustnost s dnešním standardem komfortu. Je vozem pro hravé duše s citem pro detaily a design. Vedle toho, že je dokonalým společníkem nejen na samotě u lesa, se v něm posádka cítí dostatečně bezpečně na to, aby jej mohla prohlásit za zdatného bodyguarda. Jistě by ho ocenil i samotný Sherlock Holmes.
Na široká sedadla s masážní funkcí si rychle zvyknete. Range Rover Sport P460e PHEV Dynamic SE pohon: hybridní (elektřina/benzin), hnaná náprava: 4×4 výkon: 338 kW, 460 koní nejvyšší rychlost: 225 km/h zrychlení z 0 na 100 km/h: 5,5 s baterie: 38,2 kWh (31,8 kWh využitelná kapacita) spotřeba (WLTP): 2,9 l / 100 km dojezd v reálných podmínkách: 92 km základní cena: 2 960 669 Kč + ticho a komfort interiéru, nízká spotřeba, terénní schopnosti - vyšší hmotnost, ovládání jízdních režimů v menu |