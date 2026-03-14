Investorský lék na globální chaos. Vytěsnit gambling a nakoupit akcie dividendových králů
- Dividendoví králové představují skupinu firem, které i přes globální krize, války či pandemie dokázaly déle než půl století zvyšovat výplaty akcionářům.
- V době vysoké tržní volatility a geopolitického neklidu nabízejí tito „vítězové špatných časů“ bezpečný přístav.
- Aktuálně nabízejí tyto akcie dividendový výnos až 6,5 procenta.
Představte si firmu, která rok co rok po dobu posledních padesáti let svým akcionářům navyšuje dividendu. Firmu, která zvýšila dividendu během velké finanční krize, v okamžiku hlasitého splasknutí technologické bubliny anebo třeba v roce nástupu pandemie i vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Prostě firmu, které se – s jistou nadsázkou – netýkají starosti běžných smrtelníků, protože byznys je natolik etablovaný a generuje takové hotovostní toky, že nikdy v dohledné minulosti nebylo nutné posílat akcionářům smutný dopis o tom, že jsou špatné časy a je nutné tvořit rezervy.
Takové firmy existují a špatné časy měly v jejich historii jednoduše trochu jinou povahu než v mainstreamovém byznysu. Právě schopnost čelit špatným časům, a to s neuvěřitelnou grácií vůči akcionářům, nás dnes bude zajímat.
Ekonomická realita současnosti je sice nadějná, nicméně nadějnou zůstane jen do té doby, než se současné epizodní excesy stanou součástí systémového uvažování lidí i byznysu. Česko je pochopitelně pasivním dědicem zahraničního vývoje a na vnější inflační šoky je nejen Česká národní banka krátká, ale navíc se jimi ani programově nezabývá. Protože bojovat proti světu je z české pozice nelehké. Co tedy na burzách dělat, pokud index strachu na Wall Street vyšplhal do úrovní, které jsou prakticky stejné jako po útoku Ruska na Ukrajinu před čtyřmi lety?
Jasně, můžete se tím současným marasmem nějak protradovat. Můžete chytat padající nože, naskakovat na kluzký povrch výroků Donalda Trumpa a vzápětí z nich zase artisticky mizet. A může se vám to i nějakou dobu dařit. Ale není to investování. Je to gambling.
Kde hledat husy, co snášejí zlatá vejce
Pro firmy zmiňované v prvním odstavci existuje termín dividendoví králové. Jejich nákupem se bezesporu stavíte do defenzivní pozice. Nicméně je to ten druh defenzivy, kdy v pozici relaxovaného boxera čekáte se zkříženýma rukama na to, až na cestě před vámi skončí bitka opilců a vy můžete jít dál. Dividendoví králové jsou akcie vesměs velkých, tradičních firem ze starších odvětví, která se obvykle opírají o ty nejzákladnější lidské potřeby. Nejsou to akcie, na kterých zbohatnete.
Jsou to akcie, které vás mohou provést minovým polem geopolitických patálií s výnosem aktuálně se blížícím 6,5 procenta. Je to úkrok stranou, ale není to zas Cimrmanův úkrok stranou. Je to způsob, jak ve špatných časech snížit riziko, že přijdete o peníze. A zároveň způsob, jak to udělat s až o polovinu vyšším výnosem než na spořicím účtu. Krom toho: i akcie dividendových králů dokážou solidně růst. Náš dnešní vítěz tak například za poslední rok zhodnotil o patnáct procent. Bez dividendy. Pojďme na to, přinejmenším jde ve všech případech o poutavé byznysové story.
