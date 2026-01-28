Penta sází na polské penzisty. Koupila tři pečovatelské domy a upevňuje pozici lídra na trhu
- Společnost Penta Hospitals Polska masivně expanduje.
- Díky čerstvým akvizicím získala stovky nových lůžek a potvrzuje svou dominanci na polském trhu lůžkové péče.
- V nákupech chce navíc pokračovat.
Společnost Penta Hospitals Polska za poslední dva měsíce přikoupila dvě společnosti v oboru poskytování ošetřovatelské péče. V prosinci pořídila varšavské specializované zařízení na péči o osoby s demencí Domov seniorů Józefina a nyní přikoupila slezskou společnost Pomoc ve zdraví a nemoci, která vlastní hned dva pečovatelské domy pro seniory. Dohromady tím Penta získala 203 lůžek, čímž jejich počet zvýšila takřka o pětinu.
„Akvizice posiluje naši pozici v segmentu pobytových sociálních služeb a péče o seniory v Polsku. S aktuálním počtem celkem 1 327 lůžek jsme v Polsku potvrdili pozici největšího poskytovatele pobytových sociálních služeb,“ komentuje transakci mluvčí Penta Investments Tomáš Weiss.
Cílem skupiny je podle něj dále rozvíjet nabídku a zvyšovat kvalitu služeb sociální i zdravotní péče a nadále posilovat vedoucí postavení na trhu organicky i akvizičně.
Seniorů přibývá
Integrace zařízení pečovatelské a ošetřovatelské péče je podle Weisse v souladu se strategií skupiny posílit služby pro seniory. Když Penta loni v prosinci získala Domov seniorů Józefina, oznámila svůj záměr rozšířit segment dlouhodobé péče v reakci na rostoucí demografické potřeby a zvyšující se poptávku po zařízeních s vysokým standardem péče.
Nyní šéf Penta Hospitals Polska Karol Piasecki uvedl, že poslední transakcí skupina tuto dlouhodobou strategii naplňuje. „Rozvíjíme naše portfolio v oblastech, kde můžeme skutečně využít naše zkušenosti a rozsáhlé kompetence,“ řekl Piasecki.
Společnost Penta Hospitals Polska provozuje lékařskou síť zahrnující dvacet nemocnic a osmnáct klinik ve 24 městech. Skupina poskytuje širokou škálu služeb – od primární péče a specializovaných klinik, přes diagnostiku a lůžkovou léčbu, až po rehabilitaci, geriatrickou péči a hospicovou péči.
Penta Hospitals kromě Polska působí také na Slovensku a v Česku. I zde v poslední době hojně nakupovala. Jen v lednu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže souhlasil s nákupem skupiny Mediterra. Penta Hospitals tím získala šest nemocnic v Praze a regionech, agenturu domácí zdravotní péče a zdravotní školu v Mělníku.
Celá zdravotnická skupina dnes zahrnuje 48 nemocnic a 62 ambulancí a 58 zařízení pro dlouhodobě nemocné v České republice, Polsku a na Slovensku. Ve všech zařízeních zaměstnává více než 20 tisíc zdravotnických pracovníků a podpůrného personálu. V roce 2024 firma za všechny trhy konsolidovaně utržila 1,1 miliardy eur, v přepočtu 25,5 miliardy korun a v čistém vydělala 24 milionů eur, zhruba 583 milionů korun.
Investiční skupinu Penta vedle Penty Hospitals tvoří také řetězec lékáren Dr. Max, sázková kancelář Fortuna, realitní část Penta Real Estate nebo například slovenská Privatbanka. V roce 2024 dosáhla čistého zisku 12,1 miliardy korun. Hlavními spolumajiteli jsou podnikatel Marek Dospiva a rodina Jaroslava Haščáka.