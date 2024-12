Zaměstnanci napříč soukromým sektorem by si chtěli mzdově polepšit o 19,4 procenta. Ukázal to průzkum kariérního portálu StartupJobs. Ve výši odměn se letos nejvíce dařilo IT nevývojářským specialistům, finančně si naopak pohoršila administrativa nebo obchodníci. Zaměstnanci v IT s nejdelší praxí a nejvíce zkušenostmi letos brali přes 130 tisíc korun měsíčně, a dosáhli tak na pomyslný vrchol žebříčku odměn. Průměrná mzda v Česku je 45 412 korun.