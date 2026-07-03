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Česká firma pod sankcemi Číny se spojila s partnerem Palantiru. Budou detekovat vojenské objekty ze satelitů

Satelity společnosti Satellogic

Satelity společnosti Satellogic Zdroj: Satellogic

Jan Sedlák
Jan Sedlák
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  • Česká firma SpaceKnow skončila na čínském sankčním seznamu, důvodem je zřejmě to, co umí odhalit.
  • SpaceKnow v roce 2024 odhalila čínskou loď, která sabotovala podmořské internetové kabely v Baltském moři.
  • SpaceKnow se spojila s americkou firmou Satellogic, která vypouští malé satelity a zásobuje snímky Palantir.

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