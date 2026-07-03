Česká firma pod sankcemi Číny se spojila s partnerem Palantiru. Budou detekovat vojenské objekty ze satelitů
- Česká firma SpaceKnow skončila na čínském sankčním seznamu, důvodem je zřejmě to, co umí odhalit.
- SpaceKnow v roce 2024 odhalila čínskou loď, která sabotovala podmořské internetové kabely v Baltském moři.
- SpaceKnow se spojila s americkou firmou Satellogic, která vypouští malé satelity a zásobuje snímky Palantir.
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