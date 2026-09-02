Českému hernímu hitu málem došly peníze. Pak vsadili vše na jednu hru a vydělali stovky milionů
- Brněnské studio Madfinger Games se loni po rekordním roce 2024 propadlo do ztráty.
- Tržby firmy klesly z 620 milionů na 120 milionů korun, firma to vysvětluje přirozeným cyklem prodejů her.
- Do studia mezitím přišel zkušený vývojář Ivan Buchta z Bohemia Interactive a firma investuje do marketingu i nových kanceláří.
Brněnské herní studio Madfinger Games v roce 2024 završilo důležitý obrat. Majitelé vykoupili minoritní podíl čínské společnosti ByteDance (vlastník TikToku). Švédská skupina Embracer zase od Madfingeru získala práva na tituly Shadowgun nebo Dead Effect, což byly svého času průlomové vysokorozpočtové akční hry na chytré telefony, které v rámci technologického pokroku prezentovala i Nvidia nebo Apple.
Na mobily ovšem přišly velké tituly jako Fortnite, navíc vzrostly náklady na získávání zákazníků. Madfinger byl blízko tomu, aby mu došly peníze. Firma vše vsadila na novou hru pro osobní počítače. V roce 2024 se to zúročilo ve vysoký zisk. Loni ovšem došlo k propadu do výrazné ztráty. To je ovšem nutné číst optikou toho, jak herní trh funguje.
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