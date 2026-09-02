Zapomeňte na spořicí účty. Miliardář shání peníze na neobvyklý byznys, půjčit si hodlá od domácností
- Další velká česká skupina vyráží na dluhopisový trh – tentokrát s pětiletými bondy a ambicí získat až miliardu korun.
- O peníze si říká i drobným investorům, kterým bude muset nabídnout dostatečně zajímavý výnos, aby je přesvědčila opustit spořicí účty.
- Nová emise má skupině dát volnější ruce pro další růst, zároveň ale poslouží i ke splacení části dosavadních dluhů.
Půjčit si od českých domácností a dát jim skrze dluhopisy vydělat o něco více, než by získali na spořicím účtu, se v posledních letech stalo mezi tuzemskými miliardáři takřka bontonem. Pro peníze za chtivými drobnými investory vyrazily největší skupiny v zemi, prozatím naposledy se k tomuto megatrendu přidal i velký tuzemský byznysmen, jehož impérium sestává ze dvou zcela nepodobných branží: sítě prémiových klinik a velké logistiky. Až miliardovou várku nových bondů budou moci ochutnat i drobní hráči.
Až pro miliardu si jde majitel klinik EUC a logistického kolosu C.S.CARGO Jan Blaško. Byznysmen letos v květnu po čtyřech letech neaktivity otevřel další kapitolu dluhopisového financování svého podnikání skrze tříapůlmiliardový program bondů „napsaných“ právě na síť svých klinik, v závěru srpna pak oznámila svou historicky první emisi i logistická větev jeho skupiny. Jen před několika dny schválila firmě dluhopisový prospekt Česká národní banka. Prospekt na dluhopisovém trhu méně obvyklého logistického byznysu zároveň umožňuje, aby si C.S.CARGO v budoucnu došlo ještě pro další půlmiliardu navíc.
„Prostředky získané z emise budou využity mimo jiné k dalšímu rozvoji skupin C.S.CARGO a Celní jednatelství Zelinka,“ uvedla firma v oznámení investorům na svém webu. Část získaných peněz má posloužit na splacení stávajících dluhů. „Peníze budou rovněž využity k rozvoji infrastruktury pro elektrickou mobilitu prostřednictvím společnosti eHubs Infrastructure, která buduje síť dobíjecích lokalit pro nákladní dopravu,“ dodává oznámení. Na účast retailových investorů pak jasně ukazuje nominál bondů na úrovni deseti tisíc korun.
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