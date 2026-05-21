Jak ochránit budoucí Starlinky před hackery. Česká firma zkusí byznys budoucnosti
- Česká družice od firmy Spacemanic příští rok odstartuje na raketě SpaceX, aby otestovala revoluční cloudové výpočty přímo ve vesmíru.
- Systém Space Fabric promění oběžnou dráhu v nedobytný trezor, protože šifrovací klíče generuje až v její absolutní fyzické izolaci.
Cílem je radikálně zrychlit přenos dat a dokonale ochránit informace před hackery.
Jakkoli to zní jako sci-fi, současná kyberbezpečnost nezná větší výzvu s byznysovým potenciálem v zádech. Jde o výpočetní operace prováděné přímo uvnitř satelitů na oběžné dráze, kde prakticky není šance data ukrást. Do globálního vizionářského projektu nyní vstupuje česká společnost Spacemanic. Se singapurskou firmou SpaceComputer podnikatelů Daniela Bara a Filipa Řežábka spolupracuje na vývoji družice, která chce výpočty na orbitě testovat. Na nízkou oběžnou dráhu vyletí projekt na palubě mise Transporter-21 firmy SpaceX příští rok.
Nepůjde o velkou družici – firmy navrhly základní cubesat o rozměrech 10 × 10 centimetrů. Skutečná velikost ale tkví v nápadu a vizi celého projektu. Výpočetní infrastruktura nese jméno Space Fabric a kombinuje několik softwarových i hardwarových metod šifrování dat. Díky tomu, že všechny kryptografické klíče generuje uvnitř zabezpečených prvků až po vypuštění na oběžnou dráhu, nezůstávají na Zemi žádná citlivá data.
„Demonstrace hardwaru a softwaru Space Fabric na oběžné dráze nám umožní prozkoumat nové úrovně zabezpečení, které byly dříve na Zemi nepředstavitelné,“ uvedl spoluzakladatel společnosti SpaceComputer Daniel Bar.
Družici vyvinula brněnská firma Spacemanic, která je zodpovědná za návrh mise, systémovou integraci, testování a přípravu na vypuštění. Satelit bude mít rozkládací solární panely a propojení s komunikačním systémem v rádiovém pásmu S, což umožní vysokou datovou propustnost nezbytnou pro nepřetržitý provoz výpočetního systému.
Mise pracuje s vizí lepší bezpečnosti dat a využití vesmíru pro jejich ochranu. S rozvojem decentralizovaných satelitních sítí, jako je například internetový Starlink (a chystají se rovnou celá vesmírná datová centra), vzniká potřeba spouštět na satelitech citlivé programy. Tradiční pozemské metody zabezpečení ale selhávají – vždy k nim může teoreticky existovat přístup třetích stran, byť by šlo o „zadní vrátka“ výrobce čipů.
Systém Space Fabric tuto nevýhodu obrací ve výhodu. Využívá fyzickou nedostupnost satelitu po jeho startu jako přirozenou bariéru proti neoprávněné manipulaci. Navíc by se snížila závislost na jedné firmě, protože architektura rozděluje důvěru mezi dva nezávislé čipy od různých producentů.
Satelit vybavený systémem Space Fabric může citlivá data, například polohu vojenské techniky, vyhodnotit pomocí umělé inteligence přímo na oběžné dráze. Na Zemi pak pošle už jen zašifrovaný výsledek. Satelit tak poslouží jako „nedobytný trezor“ plující vesmírem. Může bezpečně generovat a distribuovat šifrovací klíče pro komunikaci po celém světě. Protože je fyzicky izolovaný, útočník nemůže do čipu zapojit sondu a klíče zkopírovat.
Navíc jde o úsporu dat – z vesmíru budou v kódované podobě zpravidla putovat jen kilobajty. „Silné zabezpečení je klíčové pro to, aby se obrovské množství pozemních výpočetních kapacit přesunulo na oběžnou dráhu a stalo se součástí vesmírné internetové infrastruktury,“ uvedl Daniel Bar.
To, co dělají firmy SpaceComputer a Spacemanic, není ojedinělý výstřel do tmy. Je to začátek masivního globálního trendu, kterému se v technologické komunitě říká „cloudifikace vesmíru“ nebo orbital edge computing. Tento byznys zažívá raketový nástup a investují do něj největší hráči na světě.
Vesmírná ekonomika má podle odhadů analytiků společnosti McKinsey dosáhnout do roku 2035 hodnoty 1,8 bilionu dolarů. Hlavním motorem je boom umělé inteligence (AI). Obří AI datová centra na Zemi narážejí na limity – spotřebovávají extrémní množství elektřiny a vody na chlazení. Přesun výpočetních kapacit na oběžnou dráhu nabízí elegantní řešení: prakticky neomezenou solární energii a přirozené chlazení ve vakuu. Do hry už vstoupila i Nvidia, která představila hardware navržený speciálně pro vesmírná datová centra.
Mimochodem Elon Musk a jeho SpaceX jsou velkými zastánci této vize. Tvrdí, že pozemská síť nedokáže dlouhodobě udržitelným způsobem utáhnout energetické nároky AI. SpaceX proto aktivně připravuje půdu pro orbitální datové satelity. Do stejného oboru investují i Blue Origin Jeffa Bezose nebo spoluzakladatel investiční aplikace Robinhood Baiju Bhatt.
Space Fabric je tak v rámci celého projektu kritickou bezpečnostní architekturou pro budoucí infrastrukturu takových klastrů.