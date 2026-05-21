Evropané hledají cesty, jak si užít dovolenou v třeskutém létě. Levně, vlakem, v bezpečí za humny
Konflikt na Blízkém východě se pomalu přelévá do letních měsíců a stále více dopadá na turistický ruch. Evropané letos při plánování dovolené musí vzít do úvahy několik faktorů. Vědí, že na kontinentu se může zdramatizovat problém s leteckými palivy. Při výběru prázdninové lokality pro ně nyní velkou roli hraje bezpečnost. Mnozí také chtějí být v nejisté době finančně zodpovědní. A v neposlední řadě se nemálo z nich snaží vyhnout místům, která trpí přílišným přílivem turistů, a vyzkoušet něco nového.
Evropský cestovní ruch tak v letošní sezoně nejspíš ovlivní několik trendů, které mohou narušit tradiční toky cestujících do oblíbených destinací. Některé země tak mohou trpět odlivem hostů, jiné se naopak možná dočkají nezvykle vysoké návštěvnosti.
1. Čekání do poslední chvíle a záložní plán
Patrně nejvýraznějším rysem plánování letošních dovolených je vyčkávání. „Nezdá se, že by se rekreanti svých dovolenkových plánů úplně vzdávali,“ řekl AFP analytik společnosti Hargreaves Lansdown Aarin Chiekrie s tím, že si spíš nechávají rezervace na později. „I když to není ideální, je to lepší než úplné zničení poptávky,“ dodal.
Podobně vnímají vývoj lidé z branže. „V dubnu jsme možná zpočátku zaznamenali určitou nejistotu. Nyní ale vidíme, že se situace trochu zlepšuje a lidé si rezervují letenky později,“ řekla na konci minulého měsíce serveru Business Insider Yvonne Moynihanová z letecké společnosti Wizz Air. „Takže pozorujeme trend: počkáme a uvidíme,“ dodala.
Šéf francouzské společnosti Vacances Bleues Jérôme Vayr tvrdí, že lidé si dělají cestovní plány často pouhých pár dní před odjezdem a volí kratší cesty. „Rezervace na poslední chvíli výrazně rostou, přibližně o patnáct procent. Myslím, že lidé čekají, co se stane s inflací. Vyčkávají, zda budou moci cestovat do zahraničí,“ podotkl.
2. Krátké lety, vlaky, auta a autobusy
Lidem se v době geopolitické nestability zjevně nechce příliš daleko od domova. Dovolené na kratší vzdálenost také řeší problém s cenami letenek i obavy, že by jejich let mohl být zrušen kvůli případnému nedostatku paliva.
Vlaky získávají na popularitě.
„Myslím, že trend, který letos v létě v Evropě uvidíte, je, že lidé začnou dovolenou trávit doma,“ řekl před časem CNBC šéf Ryanairu Michael O’Leary. „Očekávám, že se budou stále častěji rozhodovat, zda si zarezervují Portugalsko, Španělsko nebo Itálii a vyhnou se Blízkému východu či dlouhým letům. Vidíme, jak se lidé odklánějí od cestování na Blízký východ nebo od dlouhých letů ke kratším trasám,“ dodal O’Leary.
Jeho předpoklad potvrzuje i v Británii žijící Australan Greg Abbott. Letos na léto plánuje cyklistický výlet s přáteli v Rakousku, festival v Barceloně a možná jógový pobyt ve Francii. Nechce ale zajíždět příliš daleko a nechává si otevřené možnosti. „Téměř jistě budeme volit krátké trasy po Evropě a téměř jistě i vlaky, protože ty jezdí na elektřinu,“ prozradil Abbott Reuters a dodal, že klíčovým faktorem proti delším cestám jsou náklady. „Ceny se nyní zbláznily,“ postěžoval si.
Evropské železnice už dopady takových úvah pociťují. Ředitel společnosti TrainPal Álvaro Ungurean hlásí čtvrtinový meziroční nárůst prodeje jízdenek Eurostar z Británie do Francie. Řada obyvatel Spojeného království se pak chystá cestovat vlakem i dál po Evropě. Britské nákupy jízdenek na vlaky ve Francii vzrostly podle CNBC oproti předchozímu roku o 98 procent, ve Španělsku o 61 procent a v Itálii o 92 procent. Nejde ale jen o dovolené, tento pozemní dopravní prostředek nyní častěji slouží i k pracovním cestám.
Důchodce Raffaele Brancati, který žije ve Spojeném království, plánoval s manželkou cestu za příbuznými na Sicílii, ale nakonec ji odložili. „Domnívám se, že existuje příliš velké riziko, že lety budou změněny nebo zrušeny,“ řekl listu The Guardian. Uvažují, že místo toho vyrazí na dovolenou doma nebo někam Eurostarem.
3. Přednost má bezpečí
Turisté letos také více hledí na bezpečnost. Výzkum neziskové organizace Evropská cestovní komise (ETC) zjistil, že 22 procent respondentů nyní považuje bezpečnost destinace za hlavní hledisko při výběru dovolené. Oproti loňsku jde o nárůst. Obavy mají zejména starší cestovatelé.
Maroko je orientální a bezpečné.
„Válka narušuje mezinárodní turistické toky a přesouvá část poptávky do destinací považovaných za bezpečnější,“ řekl AFP Rafael Pampillón Olmedo, profesor španělské byznysové školy IE. Pyrenejský poloostrov je vzhledem ke své vzdálenosti od konfliktu jedním z největších možných vítězů letošního léta. „Mnoho evropských cestovatelů, kteří váhají s cestováním na Blízký východ a do východního Středomoří, se obracejí na Španělsko a Portugalsko,“ dodal Olmedo.
„V blízké budoucnosti bychom mohli vidět větší poptávku po rekreačních cestách blíže domovu, jako je Španělsko, Portugalsko a Francie, na rozdíl od východního Středomoří,“ řekl CNBC už dříve i dopravní analytik Stephen Furlong. Letní sezona ale může přát i destinacím s orientálním nádechem, které jsou těsně za branami Evropy a správným směrem.
Příkladem je Maroko. Cestovní kanceláře už tam hlásí zvýšený zájem a dřívější start sezony, jelikož někteří lidé v severoafrickém státě hledají náhradu za místa v Perském zálivu. Země v prvním kvartálu zaznamenala největší turistický růst v celé Africe.
Léta se naopak obávají Egypt, Turecko, Řecko a Kypr. Ostrov zažil v dubnu a na začátku května pokles příjezdů. „V loňském roce byly všechny hotely v tomto období plně obsazené. Letos je počet návštěvníků ve srovnání s loňským rokem nižší přibližně o třicet až čtyřicet procent,“ řekl Euronews Sukan Samnice, který na ostrově provozuje půjčovnu lodí.
Některé lokality jsou sice bezpečné, ale obávají se úbytku turistů nejen z Blízkého východu, ale i z dalších oblastí ovlivněných problémy v letecké dopravě. Příkladem je i v Česku populární Chorvatsko. Miro Drašković z dubrovnického turistického sdružení sdělil Fortune, že zatímco americký trh zůstává silný, Australané se potýkají s obtížemi při cestování do Evropy. Město na výběžku země se přitom obává, že v případě vyostření palivové krize bude zasaženo více než severněji položená letoviska.
4. Prázdniny za rozumnou cenu
Patrně ještě více než obvykle letos o mnoha dovolených rozhodne rozpočet. Zmíněný průzkum ETC zjistil, že lidé zkracují své pobyty a plánují utratit méně. O téměř desetinu klesl počet těch, kteří jsou ochotni vydat za dovolenou více než 1 500 eur. Prezidentka Světové rady pro cestovní ruch a turismus Gloria Guevaraová očekává, že se turisté budou více zaměřovat na poměr ceny a kvality a vybírat si destinace, kde za své peníze dostanou nejvíce.
Zejména lidé z ostrovních států mohou tento rok častěji trávit prázdniny doma.
„Pozorujeme, že cestující jsou opatrnější a rozvážnější,“ potvrzuje podle Reuters trend Susanne Dickhardtová, spoluzakladatelka firmy Roadsurfer, která se zabývá pronájmem obytných vozů a karavanů v šestnácti zemích Evropy a Severní Ameriky. Většina klientů se podle ní přizpůsobuje situaci, zůstává blíže domovu a hledá způsoby, jak snížit náklady.
Nejlepším způsobem je ovšem zůstat doma, nebo skoro doma. Zejména v ostrovních zemích tak lidé z dob covidové pandemie oprašují fenomén „staycation“. Už květnové svátky v Británii ukázaly velký nárůst zájmu o pobyty v zemi. „Pokud si nejste příliš jisti svou ekonomickou budoucností a vaše dovolené jsou stále dražší, možná se rozhodnete ušetřit peníze na horší dny, než abyste prázdniny trávili v jižním Španělsku,“ konstatoval Ano Kuhanathan z pojišťovny Allianz Trade.
„Neklid může vést k většímu počtu dovolených doma, protože irské rodiny nemusí mít chuť platit palivové příplatky, cestovat na Blízký východ a možná ani do Turecka,“ domnívá se Eoghan O’Meara Walsh z Irské konfederace turistického průmyslu. Obává se však, že vyšší příjmy z domácích hostů nenahradí výpadek zahraničních.
5. Chuť zkoušet méně známé destinace
Současná nejistá situace, snaha zůstat v Evropě, změnit dopravní prostředek a ušetřit vede některé lidi i k experimentování s nezvyklými destinacemi. Zvlášť když z některých míst cestovatele vyhání přeplněnost, averze místních k návštěvníkům a různá opatření.
Polsko může být jedním z vítězů letošního léta.
Například zpráva online cestovního plánovače Rome2Rio uvádí, že mezi turisty je stále častější snaha hledat skryté poklady. „V roce 2026 si cestovatelé aktivně vybírají menší města, vesnice a regiony před přeplněnými hlavními městy,“ tvrdí. Celosvětové vyhledávání menších měst vzrostlo o 35 procent.
Zároveň potvrzuje i růst zájmu o cesty vlakem, ale také autobusy a trajekty. „Vlaky letos nejsou jen dopravním prostředkem. Jsou součástí zážitku. Sociální média proměnila cestování vlakem v možnost pochlubit se. Od alpských tras ve Švýcarsku až po luxusní železnici v jihovýchodní Asii cestovatelé volí zážitek před rychlostí,“ dodává web.
Těžit z tohoto trendu mohou například méně navštěvované a levnější země na Balkáně a v jeho okolí, Pobaltí nebo Polsko. Albánie a Černá Hora nahrazují Chorvatsko, Slovinsko zase Rakousko a Švýcarsko. Lotyšsko a Estonsko připomínají severskou atmosféru za nižší ceny.
Přeplněné země se snaží část turistů odlákat na méně rušná místa. Kupříkladu ve Španělsku místo do Barcelony do Bilbaa a San Sebastiánu. Zkracování tras vede i k růstu popularity francouzské Normandie nebo jižního Švédska.