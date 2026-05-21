Tchaj-wan v Ústí postaví chemické logistické centrum pro Evropu. Připravuje se i další investice
- Tchajwanská i-Trans Global chce v Ústeckém kraji vybudovat logistický hub pro evropský polovodičový průmysl.
- Centrum má zásobovat TSMC i další továrny v Silicon Saxony ultra čistými chemikáliemi a plyny.
- Projekt má posílit odolnost dodávek čipů v Evropě.
Firma i-Trans Global v Ústecké kraji vybuduje logistický uzel označovaný jako Central Hub pro zásobování evropského polovodičového průmyslu ultra čistými chemikáliemi a speciálními plyny, které slouží pro výrobu čipů. Jde například o fluorovodík, kyselinu sírovou, peroxid vodíku nebo o plyny pro depoziční a leptací procesy. Pomocí těchto chemikálií se čistí křemíkové desky (wafery) nebo slouží pro litografii a další procesy.
Česko bude zásobovat nejenom právě stavěnou fabriku TSMC, ale také další výrobní areály kolem Drážďan sdružené v rámci Silicon Saxony. Sasko je největším evropskou lokalitou pro výrobu čipů, továrny tam mají firmy jako Bosch, Infineon nebo Globalfoundries. Příchod TSMC je velkou investiční akcí, samotná továrna vyjde na 10 miliard eur a kromě Tchajwanců se na ní podílí také zdejší firmy sdružené pod značkou ESMC.
Ústecké centrum má v Evropě vytvořit několikaměsíční bezpečnostní zásobu strategických materiálů a urychlit dodávky. To by mohlo zajistit větší odolnost v případě krizí, jako byla ta během covidu, kdy kvůli nedostatku čipů musela stát výroba například ve Škodě Auto. Centrum na začátku uskladní 19 500 tun chemikálií a plynů.
Logistický hub bude mít rozlohu 17 tisíc metrů čtverečních a půjde o největší specializované logistické provozy ve střední Evropě. „Rozsahem, bezpečnostní úrovní i technologickým vybavením půjde o infrastrukturu výrazně přesahující běžný chemický sklad. Projekt je navržen jako regionální distribuční a bezpečnostní uzel pro polovodičový průmysl, jehož úlohou bude skladování, kontrola kvality, správa zásob, distribuce a regulatorní zastoupení dodavatelů,“ uvedl CzechInvest.
Jak e15 v minulosti informovala, Tchaj-wan si Ústecký kraj vybral jako evropskou základnu pro dodavatelský řetězec kolem TSMC. Je to díky dobrým politickým a byznysovým vazbám, blízkosti k Sasku a Drážďanům a také díky silnému chemickému průmyslu a vzdělávání v kraji.
„Ústecký kraj je pro nás unikátní kombinací blízkosti Silicon Saxony, silné průmyslové tradice a dostupné multimodální dopravy. Právě zde vidíme potenciál vybudovat infrastrukturu, která bude schopná dlouhodobě podporovat evropský polovodičový průmysl v režimu, jaký dnes funguje v Asii,“ potvrdil Gary Chiu ze společnosti i-Trans.
CzechInvest nyní s investorem hledá vhodnou lokalitu. Uzavření smlouvy a předání objektu má proběhnout do konce roku 2027.
Stát podle informací e15 jedná s dalším podobným investorem z Tchaj-wanu, který by se měl usadit v průmyslové zóně Triangle u Žatce. Vzniknout by tam měl závod na čištění a povrchovou úpravu součástek pro výrobu čipů. Investice by měla dosáhnout na necelou miliardu korun.
Projekt TSMC v Drážďanech má i další přesah do Česka. Tchaj-wan například u nás financuje tři čipová výzkumná centra. Z Brna to továrny TSMC budou dodány elektronové mikroskopy. Další tchajwanské projekty v Česku jsme shrnuli v tomto článku.
„Pro českou ekonomiku je důležité, aby se do polovodičového řetězce nezapojovala pouze přes výrobu koncových zařízení nebo tradiční průmyslové dodávky. Velká příležitost je i v materiálech, logistice, kontrole kvality, specializovaných službách a regulatorní expertíze. Právě takové projekty mohou rozšiřovat českou roli v evropském polovodičovém ekosystému,“ uvedl Adam Wrobel, projektový manažer CzechInvestu.