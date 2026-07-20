Bez řidičáku, bez registrace a za 25 tisíc. Legendární Babetta se vrátila jako elektrický hit
- Legendární československý moped se vrací v moderní elektrické verzi pod názvem Racceway e-Babeta.
- K jejímu řízení nepotřebujete řidičský průkaz, registraci ani povinné ručení a cena se pohybuje kolem 25 tisíc korun.
- Na jedno nabití ujede až 55 kilometrů, zachovává si typické pedály a bezuhlíkový motor má integrovaný přímo v zadním kole.
Legendární Babetta patřila k nejznámějším československým mopedům. Byla lehká, jednoduchá, úsporná a díky pedálům ji člověk v případě problémů nemusel tlačit. Stejnou myšlenku dnes využívá Racceway e-Babeta, u níž však dvoutaktní motor nahradil elektromotor v zadním kole a benzínovou nádrž nahradila vyjímatelná 48V baterie.
Původní Babetta vznikla v Považských strojírnách na začátku 70. let minulého století. Využívala dvoutaktní motor o objemu 50 cm3, automatickou spojku a pedály, které sloužily k rozjezdu i jako nouzový pohon. Výroba různých verzí pak pokračovala až do 90. let.
Novinka Racceway e-Babeta však nepředstavuje přímé pokračování původního výrobního programu ani modernizaci historické konstrukce. Jde o nový elektrický moped, který pouze využívá známé jméno, podobnou otevřenou rámovou koncepci, jednoduchý posed a pedály. Přesnější je proto označit ho za duchovního nástupce s elektrickým pohonem.
Dojezd až přes 50 km
Stroj nabízí dojezd až 55 km na jedno nabití, nízké provozní náklady a minimální nároky na údržbu. Díky lehké konstrukci se snadno ovládá a zvládá i lehčí terén mimo hladký asfalt.
Technicky se e-Babeta řadí mezi elektromopedy s výkonem do 250 W a rychlostí omezenou na 25 km/h, takže k jejímu řízení nepotřebujete řidičský průkaz, registraci ani povinné ručení, uvádí prodejce Rulyt.cz. Výrobce nabízí několik barevných variant a možnost dokoupit nosič s uzamykatelným zadním kufrem, který pojme menší až střední nákup. Pořídit ji lze za 20 až 25 tisíc korun.
Bezuhlíkový motor se nachází přímo v zadním kole. Takové řešení nepotřebuje řetěz, řemen ani klasickou převodovku. Po otočení akcelerátoru přenáší motor výkon rovnou na zadní kolo, což snižuje počet mechanických dílů i množství pravidelné údržby.