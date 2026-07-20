V šestaosmdesáti plánuje inovovat Evropu. Majitel Lidlu chce porazit americký Big Tech
- Majitel Lidlu a Kauflandu Dieter Schwarz nyní větří příležitost v umělé inteligenci.
- Miliardář sází na evropskou snahu o digitální suverenitu a rozkol se Spojenými státy.
- Byznysmen systematicky přetváří rodný Heilbronn na inovační centrum, které by mohlo konkurovat velkým městům.
Nejbohatší Němec Dieter Schwarz vždy dokázal vyhmátnout příležitost. V sedmdesátých letech čiperně rozjel řetězec diskontů Lidl a poté hypermarketů Kaufland. Bezprostředně po sjednocení Německa se snažil rychle zabrat východní trh, expandoval po Evropě a následně i do USA. Není proto velkým překvapením, že se i krátce před devadesátkou pokouší najet na fenomén umělé inteligence a datových center.
Schwarz, jehož jmění Bloomberg Billionaires Index odhaduje na přibližně 45 miliard dolarů a některé zdroje ještě výš, nyní buduje nové impérium Schwarz Digits. V Bad Friedrichshall, nedaleko svého rodného Heilbronnu, dokončil kampus pro 3 500 zaměstnanců. Jeho brány by se měly oficiálně otevřít v úterý. Sídlo na první pohled ztělesňuje ambice svého jinak zcela nenápadného majitele, který si úzkostlivě svěří soukromí.
Schwarz věří, že dokáže konkurovat technologickým gigantům
Pět vícepodlažních budov soustředěných do tvaru plástve je vybaveno školkou, restauracemi či fitness centrem. Doplňuje je jezírko s množství zeleně a svou velkorysostí připomíná ústředí společností Amazon, Apple nebo Google. "Toto je sdělení. Nemusíme se skrývat před Googlem ani před nikým jiným," říká podle Deutsche Welle sebevědomě představitel firmy Bernd Wagner, který se pochlubil tím, kolik oceli a kabelů bylo na stavbu použito.
Miliardář ale doufá, že velkolepé nebude pouze sídlo, které má přilákat mladé talenty, aby ze starého kontinentu nemizely v Silicon Valley nebo jinde za oceánem. Se svou společností chce ukázat, že Německo má potenciál být centrem inovací, které nezaostane za americkou a čínskou konkurencí. "Kdo nesedí u stolu, skončí na jídelním lístku," zdůrazňuje Wagner. "Chceme obnovit schopnost Evropy jednat," dodává.
Datacentrum je dosavadní největší investicí miliardáře. |
Společnost Schwarz Digits se v posledních letech věnovala především správě IT infrastruktury přibližně 14 500 Schwarzových supermarketů po celém světě. Jedním z důvodů, proč rozjela vlastní cloudovou platformu Stackit, byla snaha o kontrolu nad vlastními daty.
Čas na evropskou digitální suverenitu
Němci tvrdili, že američtí poskytovatelé nabízeli jen omezené záruky v oblasti zabezpečení dat a ochrany osobních údajů. "Nikdo nám nedokázal říct, kde jsou data uložena. Tak jsme si řekli: potřebujeme vlastní cloud," popisoval před časem Bloombergu začátky spolušéf Schwarz Digits Rolf Schumann.
V Heilbronnu roste i Inovační park umělé inteligence. |
Nyní firma nabízí svá cloudová a bezpečnostní řešení byznysu i vládním agenturám. Zakázky se zatím poměrně hrnou. Mezi klienty a partnery firmy patří nizozemská vláda, různá německá ministerstva, hamburský přístav a také fotbalový klub Bayern Mnichov.
V době zhoršených vztahů Evropy se Spojenými státy tak možná Schwarz opět vystihl správný moment a šanci. „Snižujeme naši závislost na stranách mimo Evropu a posilujeme naši digitální odolnost,“ řekl ke kontraktu nizozemský ministr spravedlnosti David van Weel.
Miliardář systematicky přetváří rodné město na centrum vzdělanosti. |
V Lübbenau ve Sprévském lese nyní Schwarz Digits staví datové centrum. S jedenácti miliardami eur v nákladech představuje největší jednotlivou investici v historii společnosti. První část by měla být dokončena do konce příštího roku. „Když se dnes podíváte na geopolitický vývoj států a na to, jak budou fragmentované, nemůžete se řídit strategií globálních datových center,“ tvrdí Schuman.
Sázka na vzdělávání talentů
V době, kdy se Německo obává útoků na svou infrastrukturu, dbá opatrný Schwarz silně na bezpečnost. „Nárůst hybridních hrozeb v posledních letech a jednostranné digitální závislosti představují vážné výzvy pro podniky v celé Evropě. Zejména kritická infrastruktura musí být v budoucnu ještě lépe chráněna před neoprávněným přístupem třetích stran. Proto je pro nás nezbytné investovat značné prostředky do nejmodernějších datových center,“ zdůrazňuje druhý spolušéf Schwarz Digits Christian Müller.
Byznysmen dobře chápe, nakolik úspěch závisí na kvalifikovaných pracovnících a nespoléhá jen na to, že je zaujme moderním sídlem. Jeho nadace se od roku 1999 zaměřuje na vzdělávání, vědu, výzkum a podnikání. Vzdělávací kampus nadace v Heilbronnu hostí významné univerzity a instituce, procházejí jím tisíce studentů. Ve městě financuje i vědecké centrum Experimenta.
Heilbronn se tak mění v město znalostí s rostoucí kupní silou, ještě dál by ho mohl posunout rodící se Inovační park umělé inteligence. Částečně by měl být zprovozněn v příštím roce. „Tento region se brzy stane největším centrem umělé inteligence v Německu a v Evropě,“ věří Wagner.