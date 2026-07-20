Burzovní masakr v Rusku. Největší ztráty přicházejí z odvětví, které čekal málokdo
- Ruská burza letos zažívá volný pád a stala se vůbec nejztrátovějším akciovým trhem na světě.
- Největší kolaps překvapivě nedrtí energetiku, ale primárně technologický sektor a těžaře drahých kovů a drahokamů.
- Samotný propad akcií válku neukončí, je ale pro Kreml symbolem ekonomických problémů, které konflikt neúprosně prodražují.
Nula. Takové je nejlepší skóre akcií z ruského indexu MOEX za uplynulý měsíc. Jinak se po uplynulých týdnech plných vojenských zásahů cílů na ruském území celý tamní akciový trh hroutí. Index Moskevské burzy od počátku letošního roku přišel už téměř o třetinu své hodnoty, což z něj dělá nejztrátovější akciový trh na světě. Za poslední měsíc pak ztratily ruské akcie v průměru pětinu hodnoty a trh se v polovině července propadl do nejhoršího marasmu od vpádu Ruska na Ukrajinu.
Pro velké tamní investory to jen letos znamená ztráty v řádu stovek miliard dolarů. Pro Kreml znamená pád burzy jednu z komplikací, které zvyšují náklady války vedené proti Ukrajině. „Burza v Rusku odráží především postupnou ztrátu jakýchkoli vyhlídek v zemi, která v opotřebovávací válce začala požírat samu sebe,“ uvádí akciový analytik společnosti Fichtner Tomáš Tyl.
Zásadním faktorem propadu burzy je podle expertů eskalace bojů a intenzivnější údery ukrajinských dronů na ruský energetický sektor. „Trh kombinuje obavy z nových amerických sankcí, vysokých úrokových sazeb v Rusku, slábnoucí ekonomiky i problémů klíčových státních podniků,“ vysvětluje analytik Purple Trading Petr Lajsek. Symbolickým příkladem je Gazprom, jehož akcie spadly na nejnižší úroveň od finanční krize v roce 2008. „Firma přišla o svůj nejvýnosnější evropský trh, čtvrtým rokem nevyplácí dividendu a ani orientace na Čínu zatím nepřináší očekávanou náhradu,“ dodává Lajsek.
Největší ztrátaři nejsou energetici
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