Další rána pro evropské automobilky. Jaguar Land Rover škrtá tisíce pracovních míst
- Jaguar Land Rover zruší během dvou let přibližně 4000 pracovních míst.
Automobilka reaguje na vysoké náklady, čínskou konkurenci i americká cla.
Škrty se dotknou globální firmy, která vyrábí vozy také na Slovensku.
Britský výrobce luxusních automobilů Jaguar Land Rover (JLR) hodlá v příštích dvou letech zrušit po celém světě asi 4 tisíce pracovních míst. S odkazem na sdělení firmy, která vyrábí auta i na Slovensku, to dnes uvedla agentura Reuters. Jaguar Land Rover po celém světě zaměstnává kolem 40 tisíc lidí. Rušení pracovních míst je součástí plánu na snížení nákladů a posílení konkurenceschopnosti podniku.
Luxusní značka hledá miliardové úspory
Společnost JLR se podobně jako další evropské automobilky potýká s řadou problémů, včetně vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence nebo amerických cel. Firmu navíc vloni na podzim zasáhl kybernetický útok, kvůli němuž musela na více než měsíc přerušit výrobu.
JLR má továrny v Británii, ale také na Slovensku, v Indii, Brazílii a společný podnik na výrobu aut v Číně. Ve slovenském městě Nitra montuje modely Defender a Discovery. Automobilku vlastní indická firma Tata Motors.
Evropské automobilky dál zrychlují restrukturalizaci
„Automobilový průmysl čelí velkým problémům, které zahrnují technologické změny v prostředí ostré konkurence a přetrvávající politické nejistoty,“ uvedl šéf automobilky PB Balaji.
Firma v srpnu oznámila, že v prvním finančním čtvrtletí, které skončilo 30. června, jí klesl čistý zisk na 66 milionů liber (zhruba 1,9 miliardy korun) z 248 milionů liber před rokem. Tržby meziročně klesly téměř o deset procent na šest miliard liber.
K rozsáhlým úsporným opatřením v poslední době přistupují také další evropské automobilky. Dozorčí rada německého automobilového koncernu Volkswagenu například minulý týden schválila největší restrukturalizační plán v historii podniku. Volkswagen mimo jiné plánuje zrušit do konce desetiletí po celém světě až 100.000 pracovních míst či omezit počet modelů.