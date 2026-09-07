BYD vstupuje do českého hokeje. Miliardářův klub bude mít čínskou značku v názvu
- Hokejová Energie Karlovy Vary získala za generálního partnera čínskou automobilku BYD.
- A-tým bude od sezony 2026/2027 vystupovat jako BYD Energie Karlovy Vary.
- Součástí dvouleté spolupráce bude i flotila až 20 vozů pro klub a hráče.
Hokejový klub HC Energie Karlovy Vary získal nového generálního partnera. Na základě dvouleté smlouvy se jím stává čínská automobilka BYD. Od extraligové sezony 2026/2027 bude karlovarský A-tým v marketingové a obchodní komunikaci vystupovat pod názvem BYD Energie Karlovy Vary.
Partnerství obě strany představily na tiskové konferenci v karlovarském Grandhotelu Pupp. Nové označení se bude používat v marketingové a obchodní komunikaci klubu. V oficiálních soutěžních systémech, televizní grafice či databázích třetích stran bude jeho využití záviset na pravidlech jednotlivých subjektů.
Dosavadní značka Energie ani její vazba na Karlovy Vary podle klubu nezaniká. Automobilka BYD vstoupí do názvu A-týmu jako nový generální partner.
Energie míří do horní třetiny extraligy
Karlovarský klub chce nové partnerství využít k dalšímu sportovnímu i organizačnímu rozvoji. Vedle výsledků extraligového A-týmu se chce soustředit na práci s mládeží, klubové zázemí nebo služby pro fanoušky. Dlouhodobou ambicí je zařadit se mezi nejlepší týmy nejvyšší české soutěže.
„Pro Energii je to jedna z nejvýznamnějších změn posledních let, ale především důležitý krok do budoucnosti. Naší cílovou stanicí není loňská sezona. Chceme se dlouhodobě zabydlet v horní třetině extraligové tabulky a zároveň se dál posouvat organizačně i v tom, co nabízíme našim fanouškům. K tomu potřebujeme silné partnery, kteří sdílejí náš pohled na další rozvoj klubu. V BYD jsme takového partnera našli a nový název je symbolem směru, kterým chceme společně jít,“ říká jednatel Energie Daniel Tobolka.
BYD je čínská technologická a automobilová společnost zaměřená především na elektromobily a plug-in hybridy. Na český trh oficiálně vstoupila v dubnu 2025 a od té doby zde rozšiřuje nabídku modelů i prodejní a servisní síť.
„Když společnost BYD vstupovala na český trh, naší ambicí bylo vybudovat silnou a trvalou pozici a pomáhat zde utvářet budoucnost mobility. Stejnou ambici vidíme v HC Energie Karlovy Vary, klubu s pevnými kořeny, jasným směřováním a odhodláním neustále růst. Naším cílem je přinášet inovace, technologie a nové zážitky fanouškům v celém regionu a vybudovat partnerství, které bude růst spolu s klubem,“ říká Shawn Wang, Country Manager BYD pro Českou republiku a Slovensko.
BYD dodá klubu až dvě desítky vozů
Partnerství se projeví také na dresech a týmovém oblečení, kde se objeví logo BYD. Automobilka bude viditelná rovněž při domácích utkáních a v digitální komunikaci Energie.
Součástí dohody je i využívání elektrických a plug-in hybridních automobilů BYD. Prvních pět vozů má klub převzít v následujících týdnech prostřednictvím autorizovaného prodejce ALGON Plus Karlovy Vary. Zpočátku budou sloužit především organizační části klubu.
V dalších fázích spolupráce by se flotila měla rozšířit také o automobily pro hráče. Celkem by mohla čítat až 20 vozů. Ve hře je podle klubu rovněž dodávka nebo autobus, konkrétní rozsah však bude záviset na dalším vývoji spolupráce.
BYD a Energie plánují také společné soutěže, rozhovory, prezentace vozů či další fanouškovské aktivity během vybraných domácích zápasů. Dvouletou smlouvu obě strany označují za začátek spolupráce, kterou chtějí postupně rozšiřovat.
BYD sází na sportovní partnerství
Karlovarská Energie není prvním evropským sportovním klubem, se kterým BYD své jméno spojilo. Automobilka byla oficiálním partnerem fotbalového mistrovství Evropy EURO 2024 a evropského šampionátu hráčů do 21 let v roce 2025.
V roce 2025 uzavřela tříleté strategické partnerství s Interem Milán a letos se stala oficiálním automobilovým partnerem Paris Saint-Germain a Manchesteru City. Partnerství s Energií je pro BYD prvním vstupem v roli generálního partnera do českého profesionálního hokeje.
Automobilka v roce 2025 celosvětově dodala přes 4,6 milionu elektrických a plug-in hybridních vozů, z toho více než 2,25 milionu připadalo na čisté elektromobily. Vedle samotných automobilů si společnost vyvíjí také baterie, elektromotory, výkonovou elektroniku a automobilové polovodiče.
HC Energie Karlovy Vary působí v nejvyšší české hokejové soutěži a domácí zápasy hraje v Mattoni Areně. Největším úspěchem klubu je mistrovský titul ze sezony 2008/2009. V uplynulé sezoně 2025/2026 získala Energie bronz.