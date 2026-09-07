Mysleli si, že jsme dinosauři. Jak nenápadný brněnský manažer pomohl na Západ prodat už druhou IT firmu
- Brněnský manažer Jiří Tobola podruhé prodal zahraničnímu kupci vlastní firmu, tentokrát Logmanager dánské skupině Guardsix.
- Tobola dovedl Logmanager k obratu 130 milionů korun a spoléhal spíš na tradiční B2B prodej než na rizikový kapitál.
- Za úspěchem stojí i brněnský inovační ekosystém JIC, kterému se Tobola po prodeji Flowmonu rozhodl vrátit jako mentor.
Před pár týdny došlo na českém trhu k nenápadné transakci. Dánská společnost Guardsix, dříve známá jako Logpoint, koupila menší brněnskou IT firmu Logmanager. Cílem je vybudovat silného evropského hráče v kybernetické bezpečnosti a konkurovat USA či Izraeli. Zhruba o šest let dříve se v Brně odehrála jiná akvizice.
Americká společnost Kemp Technologies, která je dnes součástí podniku Progress Software obchodovaného na burze Nasdaq, získala firmu Flowmon. V obou případech byl při prodeji výkonným ředitelem Jiří Tobola, tichý manažer, který je jednou z důležitých součástí technologického úspěchu Brna a Jihomoravského kraje.
Jiří Tobola byl v letech 2003 až 2007 součástí akademického sdružení CESNET. Jeho tým položil základy technologie pro monitoring provozu v počítačových sítích. Díky tomu vznikl spin-off Invea-Tech, který se později rozdělil na Flowmon a Netcope. Obě firmy byly později úspěšně prodány. Tobola si ve Flowmonu prošel více pozicemi a poslední tři roky sloužil jako výkonný ředitel. Když firmu koupili Američané z Kempu, dostal roli viceprezidenta a dohlížel na integraci.
Brněnský ekosystém
„Prodej Flowmonu přišel v době, kdy jsem měl malé děti. Po integraci do Kempu jsem si tedy vzal menší volno, věnoval se dětem a postavil dům,“ popsal Tobola pro e15. Během toho se rozhodl něco vrátit zpět brněnskému ekosystému. Flowmon totiž vyrostl i díky silné podpoře Jihomoravského inovačního centra, dnes JIC. To různými způsoby pomáhá studentům, vědcům a dalším rozjet firmy postavené na jejich technologických objevech. Brno a okolí se díky tomu staly ukázkou toho, jakou roli může sehrát město, respektive kraj, v rozvoji ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou. Na JIC je napojena řada lokálních hráčů včetně korporací, startupů a univerzit.
„V Brně se všichni znají. Všichni jsou propojení přes JIC. Lidé se potkávají, sdílejí zkušenosti z neúspěchů, úspěchy z prodejů firem, problémy s nabíráním investic, předávají si kontakty a tak dále. Skoro všichni zakladatelé jsou na jednom Slacku. Kdo může, pomůže,“ nastínil Tobola.
Jednou z osobností, která s Tobolou dlouhodobě spolupracuje, je Michal Hrabí. Ten byl u začátků JIC, kde několik let působil jako manažer pro startupy. Později se stal spolumajitelem a výkonným ředitelem firmy Phonexia vyvíjející software pro analýzu lidského hlasu, kterou v prosinci roku 2025 koupili investoři z Jižní Koreje. Hrabí na Tobolovi mimo jiné oceňuje spojení technického zázemí a silného obchodního uvažování.
„Jirka si nebere servítky, jde rychle k podstatě a dokáže velmi dobře odhalit potenciál a limity byznysu. Zároveň jsem u něj v posledních letech viděl posun od velmi silného business first pohledu na věc k většímu důrazu na lidi, což z něj podle mě udělalo silnějšího lídra,“ řekl Hrabí pro e15. „Pro brněnský ekosystém je důležité hlavně to, že své skutečně odžité podnikatelské zkušenosti předává dál.“
Mentor a konzultant
Podle investora Karla Obluka, který v minulosti vedl AVG (dnes Avast, respektive Gen), je Tobola velmi výrazná postava brněnské podnikatelské scény. Patří k hlavním členům startupové scény. „Vyrostl jak odborně, tak především z hlediska byznysových zkušeností s Flowmonem. Dokázal nejen vybudovat dobrý produkt, ale také tým, který s tímto produktem uspěl na globálním trhu. A navíc, teď už podruhé, dokázal přesvědčit o kvalitách jím vedené společnosti zahraniční kupce. To je samo o sobě obrovský úspěch, na českém trhu to není rozhodně obvyklé,“ řekl e15 Obluk.
Tobola se po prodeji Flowmonu k JIC připojil jako mentor a konzultant. „A pak jsem zase dostal pnutí dělat něco nového,“ navázal. Brněnský technik a manažer v roce 2024 nastoupil do malé lokální firmy Logmanager, která v té době měla tržby 48 milionů korun. Šlo o typický příklad řady českých IT firem, které mají technicky dobrý produkt, ale už jim tolik nejde obchod, hledání rizikového kapitálu a mezinárodní expanze v konkurenci dravých firem z marketingově silnějších zemí typu USA a tak dále.
„České firmy často udělají obrat dejme tomu 20 milionů s tím, že 18 milionů jsou náklady, a věří, že se zbytkem udělají expanzi do celého světa,“ popsal Tobola. „To je pozice, do které rád vstupuji. Baví mě škálovat firmy, kdy s jasnými a často omezenými zdroji na výstupu uděláte větší čísla.“
Pomohly dřina i EU
Tobola v Logmanageru získal podíl a pozici výkonného ředitele. Prvním velkým úkolem bylo najít investory rizikového kapitálu (VC), což se nepodařilo. Byznys, kterým se malá firma zabývala, tehdy pro VC nebyl atraktivní. Žádné AI a nic podobného. Logmanager vyvíjí software pro správu kyberbezpečnostních logů, tedy záznamů o tom, co se děje v IT systémech. „Mysleli si, že jsme dinosauři,“ popsal Tobola své zkušenosti s VC investory.
Tobola tedy rozjel tradiční B2B prodej. Začal stavět channel a síť resellerů se zaměřením na efektivitu. Dále se řešily obchodní leady. Logmanager ve výsledku získal prvních asi 300 zákazníků rychleji než v minulosti Flowmon. Pomohlo i to, že si zákazníci často koupili licenci Logmanageru s pětiletým předplatným na technickou podporu, což znamenalo hotovost dopředu. A roli sehrály i dotace. Evropská unie i jiné státy v posledních letech uvolňují prostředky pro nákup kyberbezpečnostního softwaru, protože děravé systémy představují riziko s velkými dopady na chod států a trhů. „VC investoři se pak začali zajímat, ale to už jsme je nepotřebovali, růst jsme zvládli financovat ze svého,“ uvedl Tobola.
Koncem roku 2024 také pomohli Japonci. Do Logmanageru vstoupila tamní firma Orizon Systems, která doma distribuuje IT produkty včetně několika českých. V Japonsku je rozjezd byznysu často na dlouhé roky, takže Orizon nepřinesl okamžité tržby, ale díky majetkovému vstupu pomohl zalepit finanční potřeby.
Velké ambice
Pro všechny zúčastněné to dopadlo dobře. Obrat Logmanageru se od Tobolova příchodu zvedl na 130 milionů a majitelé se rozhodli k prodeji Dánům. Vedení brněnské firmy zároveň část peněz reinvestovalo do nového majitele v podobě Guardsixu, takže Češi jsou nyní akcionáři a mají motivaci v budování větší společné firmy.
Za Guardsixem stojí severská investiční skupina Summa Equity, která v poslední době do portfolia přidala kybernetickou bezpečnost. Cílem je v budoucnu Guardsix prodat, nastává tedy fáze investic a růstu. Pomoci může mimo jiné to, že Evropa nyní pod tlakem USA a Číny zavádí takzvanou technologickou suverenitu, takže se otevírá prostor pro domácí softwarovou a hardwarovou produkci. „V Evropě bychom v naší oblasti chtěli být jednička,“ uvedl Tobola.
„Logmanager doplňuje správu a analýzu logů, která v portfoliu Guardsix, navzdory předchozím akvizicím, stále nebyla úplná. Kromě toho si touto akvizicí výrazně posílil svoji pozici ve střední Evropě, včetně sítě resellerů a distributorů,“ doplnil Obluk.