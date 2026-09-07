Hotovo. Strnad si v Maďarsku zajistil výrobní potenciál pro kopřivnickou Tatru
- Zbrojař Michal Strnad posiluje v Maďarsku.
- Skupina CSG ovládla nepřímý podíl v tamní tradiční strojírenské Rábě.
- S maďarskou 4iG tak vybudují nové centrum pro těžkou techniku.
Česká zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) Michala Strnada dokončila vstup do maďarského obranného průmyslu. Prostřednictvím společnosti CSG Defence tak získala nepřímý podíl v maďarském výrobci vozidel Rába Járműipari Holding. Informaci ve čtvrtek zveřejnil její tamní partner, skupina 4iG, v regulatorním oznámení na budapešťské burze.
Dohodu obě strany uzavřely na začátku března. CSG Defence na jejím základě získala 49procentní podíl ve společnosti 4iG SDT, která vlastní rozhodující balík akcií tradiční společnosti Rába. CSG Defence tak nyní nepřímo vlastní přibližně 37 procent v tomto strojírenském podniku.
Podíl společnosti 4iG Űr és Védelmi, která zastřešuje aktivity skupiny 4iG v oblasti kosmického a obranného průmyslu, se po transakci snížil na 38 procent. Zbývajících 25 procent akcií společnosti vlastní menší investoři na burze.
Strategická investice
Investice do maďarské společnosti Rába, výrobce náprav, těžkých a speciálních vozidel a jejich komponentů, má pro českou skupinu strategický význam. Součástí partnerství je spolupráce v obranném průmyslu, která by měla maďarského výrobce více zapojit do mezinárodních programů CSG a automobilky Tatra Trucks. Konkrétně plány zahrnují výrobu několika tisíc vojenských vozidel a montáž nákladních vozidel Tatra, píše maďarský server Economx.hu.
„Díky kombinaci výrobních kapacit firmy Rába, silnému zázemí CSG a schopnostem Tatra Trucks ve vývoji a výrobě unikátních terénních vozidel vzniká silná průmyslová základna schopná nabídnout moderní a konkurenceschopná řešení nejen pro Maďarsko, ale případně i na dalších trzích,“ uvedl už dříve výkonný ředitel CSG Defence Jan Marinov. Předseda představenstva 4iG Gellért Jászai očekává, že vznikne moderní průmyslová kapacita, která posílí postavení Maďarska v NATO a Evropské unii.
Dokončení obchodu předcházelo získání potřebných regulatorních souhlasů. Maďarská centrální banka v březnu schválila povinnou veřejnou nabídku 4iG na akcie Ráby a vstup CSG následně povolily také příslušné soutěžní úřady v Německu a Rakousku.
Společnost Rába, která byla založena v roce 1896, se svými akciemi obchoduje na budapešťské burze. V pátek večer se obchodovaly za zhruba 9,5 eura za kus, tedy přibližně za dvojnásobek ceny před rokem. Firmě se přitom tolik nedaří. Za první pololetí letošního roku vykázala tržby 25 miliard forintů, tedy o čtrnáct procent meziročně méně, a hospodaření se dokonce propadlo do čisté ztráty zhruba 98 milionů forintů, přibližně 6,5 milionu korun. Důvodem jsou podle společnosti klesající objem prodejů a nepříznivé kurzové vlivy.
Rába patří mezi významné maďarské průmyslové podniky v automobilovém i obranném průmyslu. Působí ve čtyřech hlavních segmentech – vyrábí nápravy, automobilové díly, kompletní vozidla a komponenty pohonných systémů. Její techniku využívají maďarské ozbrojené síly a firma navíc spolupracuje s mezinárodními partnery, například na programu obrněného vozidla Gidrán 4x4. Své výrobky exportuje do zemí Evropské unie, postsovětských států i do Spojených států.
Technologická a průmyslová maďarská skupina 4iG působí v telekomunikacích, informačních, vesmírných a obranných technologiích. Prostřednictvím své dceřiné společnosti 4iG Space and Defence Technologies (4iG SDT) buduje komplexní obranné portfolio pozemní, letecké a vesmírné techniky.