Nový levný Nissan je převlečená Dacia Duster. Vypadá jako velký Patrol a uvnitř nabízí nečekaný luxus
- Populární Duster dostal nového sourozence v podobě japonského SUV Nissan Tekton.
- Novinka láká na výrazně luxusnější interiér s bohatou výbavou a design inspirovaný legendárním Patrolem.
- Evropští zákazníci však mají smůlu, vůz se u nás prodávat nebude, píše Auto.cz.
Aliance Renault-Nissan-Mitsubishi posílá do světa dalšího sourozence populárního rumunského SUV. Novinka vsadila na prémiovější vzhled po vzoru nejnovějšího Patrolu a v interiéru nabízí luxus, o kterém si evropská Dacia může nechat jen zdát. Na tuhle stylovou a dostupnou kombinaci si ale u nás musíme nechat zajít chuť.
To, že se Duster na vybraných trzích prodává s logem Renaultu a s koženkovou palubkou či karbonovým dekorem, není žádná novinka. Zvenčí ale dárce orgánů z Rumunska pořád bezpečně poznáte. Teď je ale všechno jinak.
Se svou verzí nyní přichází také další člen aliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Nové SUV japonského Nissanu nese označení Tekton a zejména přední část příbuznost s dusterem dobře maskuje. Je kulatější a najdeme na ní rozměrné světlomety, které připomínají větší model Patrol (v USA prodávaný pod názvem Armada).
Profil vozu příbuznost se sourozenci na platformě CMF-B upřít nenechá, Nissan se liší pouze specifickým designem 18" litých disků a jinak tvarovanými otvory na předním blatníku. V zadní části přebírá zadní LED světlomety, které jsou oproti evropskému modelu Duster propojeny linkou skrz víko zavazadelníku. Upraven byl též design zadního nárazníku s imitací hliníkových lišt.
Interiér je odlišný
Interiér je však oproti Dacii také jiný a zcela shodný není ani s luxusnějším Renaultem. S tím sice sdílí tvary palubní desky i infotainment, ovšem podobně jako u Nissanu Micra se i zde liší především použitými materiály. Nejvyšší výbava se pyšní zajímavým bílo-fialovým čalouněním s měděnými akcenty.
Digitální kokpit zahrnuje 10,1" displej infotainmentu a 10,25" přístrojový panel, které jsou umístěny na stejném panelu. To je spolu s výrazně vyšší centrální konzolou asi hlavní rozdíl mezi evropským dusterem a modely prodávaná pod značkou Renault (a nově Nissan). Oba zmíněné navíc disponují (volitelným) panoramatickým oknem.
Dostupné je také bezdrátové nabíjení, elektricky ovládané zadní dveře a dokonce ventilovaná sedadla. Šest airbagů je součástí standardní výbavy u všech modelů a vyšší výbavové úrovně nabízejí systém ADAS úrovně 2.
Co však verze automobilky Nissan postrádá, je oblíbený a schopný pohon všech kol. Chybí také jakákoli hybridní motorizace, dostupné jsou pouze dva zážehové agregáty. Základní tříválcový motor s turbodmychadlem o objemu 1,0 litru a výkonu 75 kW (101 k) je k dispozici výhradně s šestistupňovou manuální převodovkou.