Škoda Auto se chce zalíbit Španělům. Změnila kvůli nim svůj název a nově používá neexistující písmeno
Škoda Auto začala ve Španělsku používat upravené logo, v němž český háček nahradila španělskou tildou.
Písmeno S s tildou však ve španělské abecedě neexistuje. Automobilka tím upozorňuje také na výrobu modelu Epiq v Pamploně.
Vedle malého elektromobilu Epiq Škoda rozšiřuje nabídku také o svůj dosud největší model Peaq. Jeho cena v Česku začíná na 1,15 milionu korun.
Česká automobilka Škoda Auto se rozhodla přiblížit španělským zákazníkům netradiční úpravou svého názvu. V materiálech určených pro španělský trh nahradila háček nad písmenem S vlnovkou zvanou tilda, která je typická pro španělské písmeno ñ.
Výsledkem je písmeno S s tildou. To ovšem ve španělské abecedě neexistuje. Automobilka o změně informovala v tiskové zprávě.
Upravený název upozorňuje na výrobu Epiqu
Písmeno ñ patří podle Škody Auto k nejcharakterističtějším prvkům španělského jazyka a abecedy, přestože se objevuje také v některých dalších jazycích. Úpravou loga chce automobilka zdůraznit své spojení se Španělskem.
Právě v závodě skupiny Volkswagen v Pamploně se totiž vyrábí nový malý elektromobil Škoda Epiq. Jeho produkce začala na začátku června.
Škodovka nečekaně mění název |
Pozice mladoboleslavské automobilky na španělském trhu navíc v loňském roce posílila. Podle specializovaných portálů tam Škoda prodala přibližně 42 tisíc vozů, meziročně téměř o 11 procent více.
Celý španělský trh s osobními automobily dosáhl zhruba 1,14 milionu prodaných vozů. Ve srovnání s rokem 2024 tak vzrostl téměř o 13 procent.
Největší Škoda bude stát od 1,15 milionu
Vedle malého Epiqu automobilka rozšiřuje svou elektrickou nabídku také na opačném konci modelové řady. Nový Peaq se stane největším vozem značky Škoda. Až sedmimístný elektromobil měří 4,9 metru a jeho cena na českém trhu bude začínat na 1,15 milionu korun.
Základní Peaq tak bude o 135 tisíc korun dražší než dosud nejdražší elektromobil Enyaq a o 155 tisíc korun překoná základní cenu sesterského spalovacího modelu Kodiaq. Objednávky automobilka otevřela 24. června, první zákazníci se mají vozů dočkat na přelomu roku.
Základní Peaq 60 ve výbavě Selection nabídne baterii s kapacitou 63 kilowatthodin, výkon 150 kW a dojezd 450 kilometrů. Výkonnější Peaq 90 bude mít výkon 210 kW, baterii o kapacitě 91 kWh a dojezd až 630 kilometrů. Jeho cena začne na 1,325 milionu korun.
Sportovněji zaměřená varianta Sportline bude stát nejméně 1,45 milionu korun. Vrcholné provedení Exclusive Selection s adaptivním podvozkem, tepelným čerpadlem nebo audiosystémem Sonos začne na 1,525 milionu korun.
Škoda chce uhájit silnou pozici mezi elektromobily
Mezi možné konkurenty Peaqu patří například Kia EV9 s cenou od přibližně 1,5 milionu korun nebo Hyundai Ioniq 9, který začíná na 1,76 milionu korun. Čínský Voyah Free je dostupný od zhruba 1,4 milionu korun, sedmimístný BYD Tang má začínat na 1,7 milionu a Volvo EX90 na dvou milionech korun.
Škoda má na českém automobilovém trhu podíl přesahující jednu třetinu. Mezi elektromobily se její podíl pohybuje mezi 35 a 40 procenty. Silnou pozici si chce udržet právě pomocí nových modelů Epiq a Peaq, a to i v době rostoucí konkurence včetně čínských značek.
„Jsem přesvědčen, že tímto převratným modelem oslovíme mnoho domácích zákazníků, včetně těch zcela nových. Ve spojení s naší početnou sítí autorizovaných prodejců a s nabídkou záruk i servisních služeb ještě více posílíme roli nejžádanější značky Škoda jak absolutně, tak v rychle rostoucí kategorii elektrických vozů,“ uvedl vedoucí českého zastoupení automobilky Jiří Maláček.
Peaq se začne vyrábět v Mladé Boleslavi
Výroba modelu Peaq má na lince v Mladé Boleslavi začít během několika týdnů. Novinka doplní elektrickou modelovou řadu, kterou vedle Epiqu tvoří také Enyaq a loni nejprodávanější Elroq.
Škoda v loňském roce zvýšila prodej v Česku o 7,4 procenta na 83 890 vozů. Podle Maláčka se tím vrátila k prodejním výsledkům z období před pandemií covidu-19 a získala 34procentní podíl na domácím trhu.
Automobilka zároveň v Česku prodala 5259 elektromobilů. Na trhu s elektrickými vozy tak dosáhla podílu 38 procent.