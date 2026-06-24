Známe ceny nové Škody Peaq, největší elektromobil je dražší než Enyaq i Kodiaq
Nové největší elektrické SUV Škoda Peaq vstupuje na český trh s počáteční cenou 1,15 milionu korun, přičemž objednávky startují již ve středu.
Až sedmimístný model s délkou 4,9 metru cenově převyšuje dosud nejdražší Enyaq o 135 tisíc korun a spalovací Kodiaq o 155 tisíc korun.
Mladoboleslavská automobilka chce tímto převratným vozem, jehož výroba začne za několik týdnů, obhájit svou dominantní pozici na trhu s elektromobily před sílící konkurencí.
Cena nového největšího modelu Škody Auto Peaq bude na českém trhu začínat na 1,15 milionu korun. To je o 135 tisíc korun více než u dosud nejdražšího Enyaqu a o 155 tisíc korun nad sesterským spalovacím modelem Kodiaq. Až sedmimístný elektromobil o délce 4,9 metru si mohou zájemci začít objednávat ode dneška, k prvním zákazníkům se dostane na přelomu roku. Vyplývá to z informací Škody Auto v tiskové zprávě.
Podíl Škody na českém trhu přesahuje jednu třetinu a mezi elektromobily dosahuje 35 až 40 procent. Automobilka si jej díky Peaqu a nedávno představenému malému vozu Epiq chce zachovat i v rostoucí konkurenci, mezi kterou se stále více dostávají i čínské značky.
VIDEO:Škoda Peaq Sportline: Oficiální video z ateliéru
Vůz Peaq 60 za základní cenu ve výbavovém stupni Selection disponuje baterií o kapacitě 63 kilowatthodin (kWh), výkonem 150 kW a dojezdem 450 kilometrů. Výkonnější varianta Peaq 90 s výkonem 210 kW a větší baterií o kapacitě 91 kWh, která umožňuje dojezd 630 kilometrů, vyjde na 1,325 milionu korun. Varianta Sportline se prodává za cenu od 1,45 milionu korun a vůz ve vrcholné výbavě Exclusive Selection s adaptivním podvozkem, tepelným čerpadlem nebo audio systémem Sonos začíná na 1,525 milionu korun.
Podle vedoucího českého zastoupení Škody Jiřího Maláčka vytváří největší model Škody zcela nový segment elektromobilů. „Jsem přesvědčen, že tímto převratným modelem oslovíme mnoho domácích zákazníků, včetně těch zcela nových. Ve spojení s naší početnou sítí autorizovaných prodejců a s nabídkou záruk i servisních služeb ještě více posílíme roli nejžádanější značky Škoda jak absolutně, tak v rychle rostoucí kategorii elektrických vozů,“ uvedl.
Škoda Peaq se během několika týdnů začne vyrábět na lince v Mladé Boleslavi. Doplní tak rodinu elektromobilů, kterou vedle Epiqu tvoří modely Enyaq a loni nejprodávanější Elroq.
Škoda loni v Česku zvýšila odbyt o 7,4 procenta na 83 890 vozů, což podle Maláčka znamenalo návrat k předcovidovým prodejům. Získala tak podíl 34 procent trhu. Automobilka zároveň na domácím trhu prodala 5259 elektromobilů, což byl podíl 38 procent.