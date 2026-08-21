Stoletá rodinná firma roste mezi největší hráče českého autolandu. Těží ze Škody, Rohlíku i z elektromobilů
- V českém autolandu nenápadně roste jeden z největších rodinných dodavatelů.
- Firma Hauk se zviditelnila koupí Karsitu i podílu v české automobilce Battswap, která dodává elektrododávky pro Čuprův Rohlík.
- I podnik z Police nad Metují však závisí na kondici Škody Auto, která prosperuje, a Volkswagenu, jenž se pokouší škrtat, kde se dá.
Propouštění, zavírání závodů i obavy z nástupu vyspělé čínské konkurence. Atmosféra v kancelářích mnoha evropských automobilek a dodavatelů v poslední době znatelně zhoustla. Úspěšné expanze podniků z autolandu se v posledních letech staly spíše vzácností. Přesto se i v době plné převážně negativního sentimentu naleznou.
K takovým patří i rodinná společnost Hauk z Police nad Metují. Přední dodavatel dílů nejen do tuzemských závodů Škody Auto se v posledních měsících zviditelnil zajímavými akvizicemi, díky nimž vyrostl v jednoho z největších rodinných dodavatelů českého autoprůmyslu.
Jeden z nově největších strojírenských podniků brzy oslaví sto let historie. Daniel Hauk ho přitom založil v roce 1928 jako textilku, po zestátnění se do rukou rodiny vrátil až v roce 1991. Na autoprůmysl vsadil až koncem devadesátek, kdy nastartoval dodávky lisovaných a svařovaných dílů automobilkám.
Škoda Octavia i Volkswagen Passat
V královéhradeckých závodech dnes provozuje desítky lisů, přes sto svařovacích robotů a vlastní lakovnu. Vyrábí na šest set druhů součástek – výlisky, svařence, dveře, kapoty, blatníky, koberce nebo podlahy zavazadelníků. Loni investoval do dalšího areálu, z dvojice závodů se stala trojice. Zásobují škodovácké továrny v Mladé Boleslavi a v Kvasinách a také Audi v Ingolstadtu nebo bratislavský Volkswagen. Z dílů Hauk se skládají modely jako Škoda Octavia nebo Volkswagen Passat.
Poslední rok, který podnik uzavřel se ztrátou, se datuje ještě dávno před finanční krizi z roku 2008. Už více než dvacet let stabilně generuje zisky, loni vydělal 83 milionů a navýšil tržby ze tří na 3,7 miliardy. Letos čeká další, asi desetiprocentní růst, a to i díky zajímavým akvizicím z poslední doby.
Začátkem srpna koupil výrobce autodílů Karsit z Jaroměře za nespecifikovanou částku, rovněž dalšího dodavatele Škody Auto. Transakci ještě posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Spojením má vzniknout ryze česká průmyslová skupina s tržbami přes pět miliard, šesti výrobními závody a s 1500 zaměstnanci. Ještě před pár lety jich přitom byly v Hauku „pouze“ nižší stovky. Společně s Continentalem v Adršpachu, Saargumi v Červeném Kostelci a s Rubenou Náchod tak Hauk vyrůstá v jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů celého regionu.
„V automotive přežijí jen největší hráči. I proto chceme investovat do modernizace závodů v Jaroměři, rozšiřování výrobního portfolia, abychom mohli zákazníkům nabídnout co největší komplexitu, tedy i náročnější díly. Chceme těžit z výhodných lokalit, které mají blízko do závodů Škody. Vzhledem k velikosti vyráběných dílů hraje logistika významnou roli,“ říká jednatel Petr Hauk pro e15. Ve firmě drží poloviční podíl, zbytek připadá dalším členům rodiny.
Akvírovaný Karsit na rozdíl od Hauku dlouhodobě prodělává. Z posledních zveřejněných dokumentů vyplývá, že předloni skončil v provozní ztrátě 40 milionů, o rok dříve 60 milionů. V Hauku nicméně věří, že nové spojení a navýšení výrobních kapacit přinese i patřičnou efektivitu.
Nebyla to první letošní akvizice. V březnu Hauk oznámil nákup neupřesněného podílu v české automobilce Battswap, která se od roku 2015 pokouší prorazit s elektrododávkami s výměnnou baterií. Dodávky vyrábí v čínském Chang-čou ve spolupráci s tamním partnerem Nextem. Finální montáž a kompletaci vozů provádí v Česku.
Napojení na Čuprův Rohlík
Spojení s Haukem má přinést především nové výrobní kapacity, které jsou blíže případným evropským zákazníkům. Mezi ty se už nyní řadí například zmíněný Rohlík.cz miliardáře Tomáše Čupra. Jednička českého online trhu s potravinami provozuje necelou stovku dodávek v logistickém areálu poblíž Letiště Václava Havla a flotilu postupně rozšiřuje. Nové dodávky by tak nemusely do Česka putovat z daleké říše středu.
„Battswap sledujeme delší dobu a zaujalo nás především to, že nejde jen o vizi, ale o technologii ověřenou v reálném provozu u významného zákazníka. Její potenciál je z našeho pohledu obrovský a chceme se podílet nejen na výrobním zázemí, ale i na inovacích a dalším vývoji produktu,“ vysvětloval v zimě Petr Hauk.
Udržet růstovou trajektorii nebude vůbec snadné. Stejně jako konkurenční dodavatelé Bosch, Brano, Continental, JTEKT nebo Valeo čelí mnoha náročným výzvám, jimž vévodí nejen dražší energie, ale i měď nebo ocel.
„Samozřejmě vnímáme, že se konkurenční boj velmi přiostřuje, nově se v Evropě rozšiřují značky, které ještě před pár lety nikdo neznal. Jak to ovlivní prodeje koncernu VW, je těžko předvídatelné. Jistý je ovšem fakt, že elektroauta vykazují velmi dobrá čísla a čím dál více nalézají nové zákazníky, což je například pro modely Enyaq, Elroq, Epiq a Peaq velmi dobrá zpráva,“ dodává Hauk.
Kromě Epiqu, který Škoda vyrábí ve Španělsku, dodává Hauk díly do všech tří zbývajících elektromobilů mladoboleslavské automobilky, na jejíž kondici je výrazně závislý, stejně jako mnoho dalších tuzemských průmyslníků.
Naštěstí pro ně je Škoda ve skvělém stavu – v pololetí navýšila dodávky zákazníkům o devět procent na 556 tisíc aut a obhájila pozici druhé nejprodávanější značky v Evropě.
Mateřský koncern Volkswagen si vedl výrazně hůř. Během prvním šesti měsíců roku se mu propadl zisk téměř o třetinu na 3,1 miliardy eur, tržby z prodeje vozů oproti stejnému období loni nepatrně klesly na 158 miliard. Prodej nových osobních vozů napříč značkami v EU přitom v pololetí rostl o šest procent na 5,9 milionu.