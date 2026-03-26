Český výrobce elektrododávek pro Čuprův Rohlík zlákal investora, na jehož dílech staví Škoda Auto
- Česká rodinná automotive skupina HAUK vstupuje do mladé tuzemské automobilky Battswap.
- Elektrododávky s výměnnou baterií se tak budou vyrábět kromě Číny také v Česku.
- Desítky jich dlouhodobě testuje Rohlík.cz miliardáře Tomáše Čupra, Battswap cílí ale i na zákazníky z dalších segmentů.
Mladá česká automobilka Battswap získala významného spojence, který jí má pomoci s plánovanou expanzí na světové trhy. Výrobce čistě elektrických dodávek a stanic, které automaticky mění jejich vybité baterie za nabité, našel partnera na česko-polském pohraničí.
Tím je tuzemská rodinná skupina HAUK zásobující Škodu Auto i Volkswagen. Producent svařovaných a lisovaných dílů totiž začátkem března nakoupil desetiprocentní vlastnický podíl v Battswapu. Společnosti nespecifikují výši investice, tvrdí ale, že hodnota Battswapu před touto transakcí, které asistovala poradenská PwC, činila téměř sto milionů eur (2,4 miliardy korun).
„Smyslem spolupráce je především saturace segmentu doručování na poslední míli (z lokálního centra k zákazníkovi) a posílení našich výrobních kapacit,“ říká spoluzakladatel a ředitel Battswapu Radek Janků. Do svého podniku, který vznikl v roce 2015, investoval bývalý architekt miliony eur, další prostředky poskytly finanční společnosti sdružující drobnější investory. Dodávky vyrábí společně s partnerem, firmou Next, v Chang-čou nedaleko Šanghaje. Finální montáž a kompletaci vozů provádí v Česku.
HAUK investuje do automobilky Battswap
„Pokud bychom využili nově získané kapacity naplno, bavíme se o potenciálu výroby až kolem dvaceti tisíc dodávek ročně v rámci provozu HAUK. Vedle samotného škálování je to pro nás i důležitá diverzifikace s ohledem na současnou geopolitickou situaci,“ dodává Janků.
Strojírenská společnost HAUK sídlí v Polici nad Metují, poloviční podíl v ní vlastní byznysmen Petr Hauk. Ve svých závodech vyrábí kovové konstrukce, kovodělné a čalounické výrobky, obrábí, svařuje i lisuje. Zde zhotovené díly míří například do koncernových modelů Škoda Enyaq, Škoda Octavia či Volkswagen Passat. Z dosud poslední zveřejněné výroční zprávy vyplývá, že v roce 2024 HAUK utržil necelé tři miliardy korun a vydělal 59 milionů.
„Battswap sledujeme delší dobu a zaujalo nás především to, že nejde jen o vizi, ale o technologii ověřenou v reálném provozu u významného zákazníka. Její potenciál je z našeho pohledu obrovský a chceme se podílet nejen na výrobním zázemí, ale i na inovacích a dalším vývoji produktu,“ říká Petr Hauk.
České elektrododávky ve flotile Rohlík.cz
Jedním z klíčových zákazníků Battswapu je Rohlík.cz miliardáře Tomáše Čupra. Jednička českého online trhu s potravinami provozuje desítky dodávek, testuje je v logistickém areálu poblíž Letiště Václava Havla a flotilu postupně rozšiřuje. I díky této spolupráci loni najely téměř dva miliony kilometrů v komerčním provozu, automatické stanice měly vyměnit baterii více než 65tisíckrát, tvrdí automobilka.
„Do tří let chceme dosáhnout obratu na úrovni půl miliardy eur,“ uvedl Janků v polovině loňského roku. Hospodářské a prodejní výsledky za loňský rok zatím nechce komentovat.
Potenciál vidí především v odklonu Evropy od fosilních paliv a v tom, že Battswap obchází jednu z největších nevýhod elektromobility. Místo toho, aby se dodávky dlouze nabíjely, případně rychleji a za vyšší cenu, jim automatické stanice mění vybitou baterii za nabitou, a to za necelé tři minuty. V běžném provozu tak jedna stanice zvládne více než sto výměn denně, obsloužit může až třicet elektrododávek.
Stanice má pracovat s výrazně nižším nárokem na příkon než běžné rychlonabíjecí systémy, takže umožňuje elektrifikovat depo i tam, kde by klasická infrastruktura narážela na limity sítě, uvádí automobilka. Nevýhodou takového systému je naopak větší kapitálová náročnost na pořízení většího množství baterií a stanic.
Samotné dodávky pohání baterie o kapacitě 25 kilowatthodin, která má umožňovat dojezd asi 120 kilometrů. Janků s nimi cílí právě na rozvoz potravin, léků či balíků, ale také na zajišťování komunálních služeb, například svozu odpadu. Kromě expanze na evropských trzích zkoumá možnosti také na Blízkém východě či v Africe.