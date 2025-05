Nacházíme se na půli cesty mezi Oborou Hvězda a Letištěm Václava Havla. S kolegou fotografem vcházíme do pořádně vytíženého logistického areálu v ulici U Prioru. Míjí nás běžné kamiony, ale také jedna zdánlivě nenápadná elektrododávka za druhou. Patří nově vzniklé české automobilce Battswap. Online mašina na nákupy Čechů Rohlík.cz totiž právě zde testuje novou technologii, která má být údajně první taková nasazená do provozu v Evropě. „Tohle jste vidět neměli. Řidič vjel na rampu příliš rychle. Mohlo se něco pokazit,“ říká Radek Janků, zakladatel a šéf čerstvě licencované automobilky. Jedna z dodávek totiž právě vjela – poměrně zbrklým způsobem – do speciální stanice, která automaticky vyměňuje vybité stokilové baterie za nabité.