Volkswagen chystá největší proměnu ve své historii. Zruší 50 tisíc míst, nejistotu mají i čtyři továrny
- Volkswagen schválil největší transformační program ve své historii, který má zvýšit efektivitu koncernu.
- Automobilka chce v příštích letech zrušit dalších zhruba 50 tisíc pracovních míst po celém světě.
- Nejistá je také budoucnost čtyř německých továren, pro které Volkswagen hledá nové využití.
Dozorčí rada německé automobilky Volkswagen dnes jednomyslně schválila rozsáhlý plán budoucnosti firmy do roku 2030, jehož cílem je transformace společnosti, zvýšení její efektivity a konkurenceschopnosti. Volkswagen o rozhodnutí informoval v tiskové zprávě. Plán označuje za nejzásadnější transformační program ve své historii.
Volkswagen chce zrušit dalších 50 tisíc pracovních míst
Schválení plánu přichází v době, kdy Volkswagen čelí tlaku na snižování nákladů a zvyšování efektivity. Podle německých médií se dozorčí rada na úsporném balíčku dohodla nečekaně.
Plán má 12 iniciativ, jejichž cílem je posílit odolnost a konkurenceschopnost koncernu a jeho značek v podmínkách silného konkurenčního tlaku. Mimo jiné chce Volkswagen v příštích letech zrušit dalších zhruba 50 tisíc pracovních míst. Úprava počtu zaměstnanců po celém světě je podle koncernu nezbytná k dosažení cílů transformačního programu. Volkswagen zatím neuvedl, kdy by se případné propouštění mělo uskutečnit, ani jak by se rozdělilo mezi jednotlivé značky a regiony.
V koncernu je nyní ohrožena budoucnost čtyř německých závodů. Pro továrny v Emdenu, Cvikově, Hannoveru a Neckarsulmu zatím nelze zaručit konkurenceschopné využití po roce 2030, uvedla automobilka. Nové využití těchto závodů má být řešeno postupně v letech 2031 až 2034. Volkswagen zároveň uvedl, že pro všechny čtyři lokality prověřuje také alternativní možnosti využití.