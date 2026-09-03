Evropa staví nový superpočítač za 9,5 miliardy. Důležitou roli v něm dostali Češi
- Finský superpočítač Lumi AI vznikne i s českými penězi a díky pražské pobočce francouzské firmy Bull.
- Zakázku na čipy pro finský projekt Lumi AI nakonec nezískala Nvidia, ale její rival AMD.
- Nový stroj v Kajaani má mít až desetinásobný AI výkon a překonat hranici jednoho exaflopu.
Nedaleko finského města Kajaani se v druhé polovině příštího roku rozběhne jeden z nejvýkonnějších superpočítačů světa. Přístroj Lumi AI vyjde na 388 milionů eur, asi 9,5 miliardy korun. Zařízení umístěné v moderním datacentru bude mít zajímavou českou stopu. Česká vláda jakožto člen mezinárodního konsorcia skrze ministerstvo školství poskytne 7,4 milionu eur, asi 180 milionů korun. Češi se zároveň s Francouzi budou podílet na dodávce samotných technologií.
Superpočítače (HPC) jsou rozsáhlé instalace poskládané z velkého množství serverů. Historicky se na nich počítaly zejména různé vědecké a průmyslové operace, jako je třeba výzkum léků, simulace aerodynamiky u letadel a automobilů a tak dále. S příchodem umělé inteligence postavené na velkých jazykových modelech tyto HPC morfovaly do strojů, které čím dál více slouží i pro AI operace.
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