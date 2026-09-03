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Evropa staví nový superpočítač za 9,5 miliardy. Důležitou roli v něm dostali Češi

Superpočítačové centrum Lumi ve finském Kajaani

Superpočítačové centrum Lumi ve finském Kajaani Zdroj: Lumi

Středisko nejrychlejšího superpočítače světa LUMI v severofinském městě Kajaani.
Středisko nejrychlejšího superpočítače světa LUMI v severofinském městě Kajaani.
Středisko nejrychlejšího superpočítače světa LUMI v severofinském městě Kajaani.
Středisko nejrychlejšího superpočítače světa LUMI v severofinském městě Kajaani.
Skříň superpočítače LUMI ve fineském městě Kajaani
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Jan Sedlák
Jan Sedlák
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  • Finský superpočítač Lumi AI vznikne i s českými penězi a díky pražské pobočce francouzské firmy Bull. 
  • Zakázku na čipy pro finský projekt Lumi AI nakonec nezískala Nvidia, ale její rival AMD. 
  • Nový stroj v Kajaani má mít až desetinásobný AI výkon a překonat hranici jednoho exaflopu. 

Nedaleko finského města Kajaani se v druhé polovině příštího roku rozběhne jeden z nejvýkonnějších superpočítačů světa. Přístroj Lumi AI vyjde na 388 milionů eur, asi 9,5 miliardy korun. Zařízení umístěné v moderním datacentru bude mít zajímavou českou stopu. Česká vláda jakožto člen mezinárodního konsorcia skrze ministerstvo školství poskytne 7,4 milionu eur, asi 180 milionů korun. Češi se zároveň s Francouzi budou podílet na dodávce samotných technologií. 

Superpočítače (HPC) jsou rozsáhlé instalace poskládané z velkého množství serverů. Historicky se na nich počítaly zejména různé vědecké a průmyslové operace, jako je třeba výzkum léků, simulace aerodynamiky u letadel a automobilů a tak dále. S příchodem umělé inteligence postavené na velkých jazykových modelech tyto HPC morfovaly do strojů, které čím dál více slouží i pro AI operace. 

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