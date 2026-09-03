Motoristé chtějí seškrtat rozpočet o 20 miliard. Schillerová jim řekla, kolik je podle ní reálné
- Schillerová vidí v rozpočtu prostor pro škrty jen v nižších jednotkách miliard korun.
- Motoristé chtějí snížit plánovaný schodek o 20 miliard, část jejich návrhů ale vyžaduje změny zákonů.
- Ministryně odmítá škrtat investice a za nereálné považuje i budoucí výdaje pěti procent HDP na obranu.
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) vidí v návrhu státního rozpočtu na příští rok prostor pro škrty spíš jen v řádu nižších jednotek miliard korun. Novinářům to řekla po čtvrtečním jednání s koaličními Motoristy, kteří kritizují navrhovaný schodek 389 miliard korun a navrhují úpravy snižující deficit o 20 miliard.
I Motoristé však podle Schillerové chápou, že řada jejich návrhů vyžaduje změny zákonů, které do konce roku nelze stihnout, takže by se nepromítly už do příštího rozpočtu.
Motoristé chtějí ušetřit 20 miliard. Jednání budou pokračovat
Schillerová označila dnešní dvě a půl hodiny dlouhé jednání s Motoristy na úřadu vlády za velmi korektní a slušné. „Nebylo ukončeno, budeme pokračovat, dál se bavit s dalšími ministry o některých návrzích, které padaly,“ uvedla. Doplnila, že setrvává u svého postoje, který si vytvořila při skládání rozpočtu. „Troufnu si říct, že tam vidím možné úspory spíš v nižších jednotkách miliard,“ řekla.
Jednání s Motoristy budou pokračovat v pondělí, podle ministryně ale nebudou poslední. Schillerová ale chce, aby vláda jednala o rozpočtu 21. září. Věří, že koalice nakonec nalezne shodu. Nemyslí si, že apely koaličních Motoristů a SPD na snížení deficitu jsou jen hrou před říjnovými komunálními a senátními volbami. Odmítá, že by snížení schodku měl zajistit odsun investic do dalších let. „Já bych velmi varovala před tím, aby se sahalo na investice,“ uvedla. Strany se podle ní naopak shodují na tom, že v příštích letech potřebují prosadit strukturální reformy.
Na investice sahat nechce. Pět procent na obranu považuje za nereálných
Shoda podle Schillerové panuje u armádních výdajů, kabinet počítá s tím, že dá dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) na obranu. Ministryně nepokládá za reálné, že by Česko mohlo dávat v roce 2035 na obranu pět procent HDP. Kritéria pro uznávání takových výdajů se podle ní navíc zpřísňují. „Pokud nechceme ekonomiku vyloženě zaškrtit, nevidím jako reálné, že bychom měli mít pět procent, ale je to velmi daleká budoucnost,“ dodala.