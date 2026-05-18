Z téměř 200 zaměstnanců Škody Auto se dobrovolně stali popeláři. Uklidili Špindlerův Mlýn i Orlické hory
- Do letošní akce Ukliďme Česko se zapojilo 175 zaměstnanců Škody Auto a jejich blízkých.
- Dobrovolníci uklízeli okolí závodů v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí.
- Společně s ochranáři a za podpory Odborů KOVO sesbírali celkem sedm tun odpadu.
Zaměstnanci automobilky Škoda Auto si na několik dní dobrovolně vyzkoušeli práci, bez níž by česká příroda vypadala výrazně hůř. V rámci celonárodní iniciativy Ukliďme Česko se spolu se svými blízkými vydali sbírat odpad v okolí všech tří tuzemských závodů automobilky. Výsledkem je sedm tun odpadu, které zmizely z krajiny na Mladoboleslavsku, v Krkonoších a v Orlických horách.
Do letošního ročníku se podle automobilky zapojilo 175 dobrovolníků ze Škody Auto. Akce začala už 18. dubna na Mladoboleslavsku, kde zaměstnanci ve spolupráci s Domem dětí a mládeže „Na výstavišti“ uklízeli naučnou stezku a přírodní park Chlum. Během uplynulého týdne pak pokračovali dobrovolníci ze závodů ve Vrchlabí a Kvasinách.
Ve Vrchlabí se zaměstnanci podobně jako loni zapojili do úklidu ve Špindlerově Mlýně a jeho okolí. Akci pořádal Krkonošský národní park a jejím cílem bylo vyčistit horské cesty po zimní turistické sezoně. Poslední část letošní iniciativy se uskutečnila na Rychnovsku, kde se zaměstnanci ze závodu v Kvasinách vydali do okolí horské vesnice Kačerov v Chráněné krajinné oblasti Orlické hory.
„Dobrovolnictví u nás není bráno jako povinnost, ale přirozená součást toho, jak přemýšlíme o své roli ve společnosti. Proto si velmi vážím, že naši zaměstnanci a jejich rodiny věnují svůj čas i energii a pomáhají tam, kde je to potřeba,“ uvedla členka představenstva Škody Auto pro oblast Lidé a kultura Maren Gräf. Automobilka se do iniciativy Ukliďme Česko zapojuje od roku 2015.
Škoda Auto akci řadí mezi své projekty společenské odpovědnosti, vedle podpory technického vzdělávání, dopravní bezpečnosti nebo sociálních a zdravotních služeb. Podle automobilky pozitivní vnímání těchto aktivit letos potvrdila také studie Ipsos ESG & Reputation Research, podle níž patří mladoboleslavská firma mezi nejlépe hodnocené společnosti v oblastech ESG a společenské odpovědnosti. Z hlediska reputace značky má být podle průzkumu jedničkou na českém trhu.
