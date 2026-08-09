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Český prodejce telefonů míří k pěti miliardám. Pomohl mu obchod s Googlem na několika trzích v Evropě

Chytrý telefon Google Pixel 10

Chytrý telefon Google Pixel 10 Zdroj: Google

Jan Sedlák
Jan Sedlák
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  • Google dodal Vackovi růst, jaký na padajícím trhu s telefony skoro nikdo nemá. 
  • Pixely rostou i ve chvíli, kdy celý trh se smartphony kvůli drahým pamětím výrazně padá. 
  • Do pěti nejsilnějších značek světa se Google zatím nedostal, tři čtvrtiny trhu drží jiní. 

Dlouholetý český podnikatel s mobilními telefony a přidruženou elektronikou Kamil Vacek našel novou slibnou oblast růstu. Do 20 zemí ve střední a východní Evropě začal distribuovat chytré telefony od amerického giganta Google, který jako jeden z mála zajímavě expanduje na trhu, jenž je vlivem rostoucích cen paměťových čipů ve výrazném sešupu. Vacek díky tomu míří k pětimiliardovým tržbám. 

Vackova společnost TCCM dlouhá léta distribuuje telefony a další elektroniku. Do Česka například dostala značku Samsung a působila jako regionální distributor pro kdysi silnou společnost HTC. TCCM dnes působí na 20 trzích od Česka a Rakouska na východ. Smartphony a další elektroniku prodává operátorům, jako jsou O2, T-Mobile, Vodafone, Orange, Yettel, Telenor, Tele2 nebo Telia, a zároveň retailovým prodejcům typu Alza, Datart či MediaMarkt. 

Spojení s Googlem se vyplácí

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