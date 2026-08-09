Měsíc po požáru ve Zlíně. Vasky a Alpine Pro se zotavují, potíže ale ještě budou přetrvávat
- Firmy Vasky a Alpine Pro se zotavují z následků červencového požáru svých skladů ve Zlíně.
- Společnosti přišly o zboží za desítky, respektive stovky milionů korun, hledat musí i nové prostory.
- Požár se podepsal i na nabídce jejich zboží, obě firmy naopak velmi těší vlna solidarity.
Obuvnická firma Vasky a prodejce outdoorového vybavení Alpine Pro se vyrovnávají s následky požáru, který vypukl před měsícem v budově 34 bývalého baťovského areálu ve Zlíně. Obě společnosti zde měly své centrální sklady zboží, které plameny zcela pohltily. Jaká je situace v obou firmách nyní s odstupem několika týdnů?
„Z pohledu zákazníka už vše funguje standardně. V kamenných prodejnách, které jsou dobře zásobené, to platilo stále. Ale online prodej jsme museli ihned po požáru pozastavit. Od minulého týdne už nám opět e-shop funguje, i když je za tím úplně jiný proces a centrální sklad, který ještě není v provozu, zastupují vybrané prodejny se svými sklady,“ říká majitel Alpine Pro Václav Hrbek. Jeho firmě požár způsobil ztrátu přes půl miliardy korun. Aktuálně také jedná s pojišťovnou o možných náhradách, výsledek však Hrbek nechce předjímat.
Do běžného režimu se pomalu vracejí i Vasky. „Řekl bych, že jsme někde na půl cesty. Podařilo se nám obnovit většinu klíčových procesů a firma znovu funguje, ale do běžného režimu máme ještě daleko. Přesto máme radost, že jsme se dokázali velmi rychle vrátit k tomu nejdůležitějšímu, a to být schopni obsluhovat naše zákazníky,“ říká zakladatel společnosti Václav Staněk. Celkové škody se podle něj pohybují v řádu vyšších desítek milionů korun a firma rovněž řeší, jak velkou část se podaří pokrýt z pojištění.
Výpadky v nabídce
S následky požáru se firmy ale budou vyrovnávat i v dalších měsících. „Některé produkty budou dočasně nedostupné, část kolekcí budeme muset vyrobit znovu a některé projekty jsme museli odložit. Naší prioritou ale zůstává, aby zákazníci pocítili dopady co nejméně. Z důvodu urychlení výroby jsme byli nuceni zrušit polovinu naší nabídky, která je nyní pouze na prodejnách do vyprodání zásob,“ popisuje Staněk aktuální situaci.
Podobnou situaci řeší v Alpine Pro. „Aktuální jarní a letní kolekci už nemáme na prodejny jak doplnit. Zásadní také je, že nám částečně shořela i podzimní a zimní kolekce. Tu znovu vyrábíme a může se tedy v obchodech objevit později. Očekáváme tedy v následujících měsících propad tržeb, ale bude záležet na mnoha faktorech, třeba i na počasí, jak bude velký,“ komentuje Hrbek.
Zdražování přesto Alpine Pro nezvažuje. „Cenovou politiku nechceme měnit. Dlouhodobě držíme strategii, že nabízíme kvalitní funkční produkty za dostupné ceny,“ doplňuje Hrbek. Ani Vasky neplánují z důvodu požáru zdražovat.
Náhrada za zničené prostory
Jelikož požár poškodil budovu, kde měly firmy sklady, natolik, že ji v následujících měsících bude čekat demolice, musí se společnosti také rozhlížet po nových prostorech. „Nové prostory máme, ale řešíme jejich zprovoznění. Takže aktuálně nový centrální sklad ještě nefunguje,“ uvádí Hrbek.
Vasky zatím využívají dočasné řešení. „Krátkodobě jsme situaci vyřešili využitím náhradních skladových prostor. Nyní už paralelně připravujeme dlouhodobé řešení, které bude odpovídat tomu, jak firma dnes funguje a kam se chceme dál posouvat,“ komentuje Staněk.
Podpora od zákazníků i konkurence
Obě firmy potvrzují, že se jim dostalo po požáru mnoha projevů podpory. „Zákazníci na prodejnách i fanoušci na sociálních sítích nám hodně vyjadřovali podporu, čehož si moc vážíme. Dokonce jsme dostávali nabídky, že nám půjdou pomoci na prodejny nebo do skladu, když budeme potřebovat,“ uvádí Hrbek s tím, že nabídka pomoci přišla i od konkurence. „Sice jsme ji nevyužili, ale byla to obrovská morální podpora,“ dodává.
Podle Staňka byla vlna solidarity po požáru obrovská. „Ozývali se zákazníci, firmy, dodavatelé, partneři i lidé, které jsme do té doby vůbec neznali. Nabízeli nám skladové prostory, kanceláře, logistickou pomoc nebo jen podporu a povzbuzení. Spoustu této pomoci jsme skutečně využili a bez ní by návrat do provozu trval déle. Moc si toho vážíme,“ říká. Mimo jiné se mu prý také ozvalo několik zájemců, kteří by do firmy rádi investovali. „I to pro nás v těžkých chvílích byla určitá motivace, že to vše zvládneme,“ doplňuje.