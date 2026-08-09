AI asistenti začínají nakupovat za lidi. Obchodníci se připravují na nový prodejní kanál
- Online nakupování vstupuje do další fáze, kde lidem s výběrem i objednávkou pomáhají AI agenti.
- České i zahraniční firmy už testují samostatné systémy, které dokážou vyhledat zboží i připravit celý nákup.
- Kromě e-shopů a mobilních aplikací vzniká nový distribuční kanál, který může zásadně změnit způsob online nakupování.
Umělá inteligence už nepomáhá jen s vyhledáváním informací nebo doporučováním produktů. Dalším krokem vývoje e-commerce jsou, a v některých případech již jsou, AI agenti, kteří pro zákazníka nejen vyhledají vhodné zboží, ale dokonce celý nákup dokončí. Některé firmy už podobné modely testují a připravují se na dobu, kdy se AI stane dalším prodejním kanálem vedle webů a mobilních aplikací.
Jednou z takových společností v Česku je Rohlík – ten na začátku roku 2026 představil vlastní MCP server. Umožňuje propojit zákaznický účet s umělou inteligencí ChatGPT nebo Claude, díky čemuž mohou zákazníci nakupovat prostřednictvím běžné konverzace se svými AI agenty. „Službu využívají stovky lidí denně a zájem postupně roste. Vedle toho máme vlastní asistentku Maiu přímo v aplikaci, tu už použije přibližně každý desátý zákazník, který u nás nakoupí. Do příštího roku čekáme výrazný růst,“ říká generální ředitelka Rohlíku Miroslava Vopatová.
Během několika let se může způsob nakupování výrazně změnit. „Dnes jde o desítky objednávek denně, ale vyvíjí se to rychle. V horizontu pěti let předpokládáme, že tímto způsobem bude postupně vznikat většina objednávek,“ dodává Vopatová.
Přichází nový distribuční kanál
Změna se netýká jen zákazníků, ale také samotných e-shopů. Vedle vyhledávačů nebo mobilních aplikací vzniká nový způsob, jak se lidé dostanou k nabídce obchodníků. „Počítáme s tím, že AI asistenti budou novým distribučním kanálem. Kdo v něm nebude připojený, nedostane se do výběru, který asistent zákazníkovi nabídne. Proto na integraci pracujeme už nyní,“ říká Vopatová.
Podobný vývoj očekává také společnost PayU. Její dubnový průzkum s tisícovkou účastníků ukazuje, že pojem AI agent dobře zná jen pětina Čechů. Nicméně třetina respondentů by byla ochotná takového asistenta při online nakupování využít.
„Nepůjde o jednorázovou revoluci, ale o postupný vývoj. Nejprve budou AI agenti pomáhat s vyhledáváním produktů nebo opakovanými nákupy běžného zboží. Teprve později převezmou celý nákupní proces včetně samotné platby,“ předvídá Martin Prunner, manažer PayU pro Česko, Slovensko a Maďarsko.
Největší překážkou není technologie
O dalším rozšíření AI agentů už podle odborníků nerozhodne technologie, ale důvěra zákazníků. „Lidé potřebují mít jistotu, že agent bude jednat podle jejich preferencí a že budou mít nad svými financemi kontrolu,“ vysvětluje Prunner.
Ve stejné oblasti se pohybuje také Visa. V červenci představila v Česku model Agentic Ready, který umožňuje AI asistentům nakupovat jménem zákazníků u zapojených obchodníků, například BrickDepot nebo Frasers. První transakce už podle společnosti probíhají v reálném provozu.
„Obchodníci budou muset být připraveni komunikovat nejen se zákazníkem, ale i s důvěryhodným AI agentem, který jedná jeho jménem,“ uvedl František Jungr, ředitel produktové divize Visa pro střední a východní Evropu. Podle něj se role platebních společností postupně změní. Kromě samotného zpracování plateb budou stále více zajišťovat ověřování identity AI agentů, autorizaci transakcí nebo řízení rizik.
Obchodníci se v průzkumu shodli, že alespoň v nejbližších letech nebude umělá inteligence nakupovat zcela samostatně. Zákazníci budou určovat limity, pravidla i zajišťovat konečné schválení nákupu. Podle PayU budou lidé schopni AI agentům zadat například maximální cenu nebo konkrétní podmínky a systém provede nákup automaticky ve chvíli, kdy je splní.