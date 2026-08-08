U pražských hal chceme hlavně více akcí, lepší VIP i gastronomii, říká evropský šéf Live Nation
Kapitálový vstup Live Nation do společného podniku s investiční skupinou PPF představuje dosud největší investici globálního koncertního promotéra ve střední Evropě. Americká firma, která v podniku získá těsnou kontrolu, bude provozovat pražská sportovní a kulturní zařízení, která hodlá modernizovat, rozšířit u nich nabídku pro VIP klientelu a zlepšit zázemí pro diváky i umělce. „Chceme návštěvníkům nabídnout tu nejlepší světovou zkušenost,“ říká Paul Antonio, který řídí aktivity Live Nation v Evropě, na Blízkém východě, v Africe a Asii.
Budete s PPF provozovat multifunkční prostory O2 arena, O2 universum a Forum Karlín. Jaké budou vaše první kroky po dokončení transakce?
Nechystáme žádnou revoluci. Půjde spíše o postupný vývoj. PPF se o tyto budovy velmi dobře starala a udržela je v centru středoevropského koncertního trhu.
Můžeme přinést další kapitál, zkušenosti našich interních designérských týmů a know-how z provozu hal po celém světě. Chceme investovat například do prémiových prostor či do gastronomie, abychom zajistili co nejlepší kvalitu provozu ve všech zařízeních, a to jak pro návštěvníky, tak i pro organizátory akcí. Naše globální zkušenosti se podle mě dobře doplňují s místní znalostí PPF.
Do kterých částí areálů chcete investovat především?
Cílem je zlepšit zážitek návštěvníků i podmínky pro vystupující. Jedna část investic se proto bude týkat prostor, které vidí divák – od vstupu do haly přes občerstvení až po VIP a hospitality zóny. Stejně důležité je ale i zázemí pro umělce, technické týmy a produkci. Chceme, aby zdejší haly nabízely návštěvníkům srovnatelnou zkušenost jako nejlepší arény ve světě. Atraktivní hala přitahuje fanoušky, a tím i další umělce a nové akce.
Mohou návštěvníci očekávat také technologické novinky?
Konkrétní podobu ještě musíme detailně vyhodnotit. Nechceme vytvářet dojem, že je současný provoz špatný. PPF odvedla velmi dobrou práci. Prostor ke změnám vidím například ve způsobu, jakým si fanoušci objednávají občerstvení nebo nakupují další produkty. Změnit se může také zmíněný design a celkové fungování VIP a občerstvovací prostory.
V tiskové zprávě zaznělo, že jde o největší investici Live Nation ve střední Evropě. Můžete přiblížit její hodnotu?
Finanční podmínky transakce zveřejňovat nemůžeme. Neděláme to ani u jiných obchodů.
Kdo jednání o transakci zahájil?
S PPF spolupracujeme řadu let a jednání se postupně vyvíjela. Nedá se podle mě určit jeden konkrétní okamžik ani jedna strana, která by celý proces iniciovala.
Opravdu?
Šlo o spojení dvou partnerů, kteří v transakci viděli příležitost vytvořit něco hodnotnějšího, než čeho by každý z nich dosáhl samostatně. PPF přitom rozhodně nebyla v situaci, kdy by nějaký obchod musela uzavřít.
Hledáte v Česku nebo okolních zemích další podobné příležitosti?
O konkrétních projektech mluvit nechci. V regionu ale vidíme silný růst a budeme se zabývat příležitostmi, u nichž budou mít obě strany o spolupráci zájem a kde dokážeme vytvořit dodatečnou hodnotu.
V Pardubicích se plánuje nová aréna, která by při koncertech mohla pojmout až 25 tisíc lidí. Zajímá vás tento projekt?
Slyšel jsem o něm, ale jeho podrobnosti neznám. Podobných projektů se nyní v Evropě připravuje více. Jsem ale přesvědčen, že zdejší trh má další prostor k růstu. Právě proto v regionu investujeme. Naší současnou prioritou je každopádně dokončit tuto transakci a splnit závazky, které jsme si stanovili. O žádném jiném projektu srovnatelného rozsahu jsme zatím nevedli žádná vážná jednání.
PPF vlastní také venkovní areál v Letňanech pro koncerty s návštěvností až 60 tisíc lidí. Budete jej nyní více využívat?
Velké koncerty tam pořádáme už nyní a počítáme s tím i do budoucna. PPF je pro nás dlouhodobým partnerem a v této spolupráci budeme pokračovat.
Proč areál v Letňanech není součástí nové společnosti?
Vzhledem k tomu, že nejde o žádnou halu, ale otevřený prostor, jde o zcela jiný typ koncertní infrastruktury. Pro nás je klíčové, že ho budeme moct dál využívat a díky tomu bude možné ve městě pořádat akce různých velikostí, od menších vystoupení až po největší koncerty. To pomůže přivádět do Prahy další umělce i návštěvníky.
Jaké tržby a finanční výsledky od nové společnosti očekáváte?
Konkrétní čísla zveřejňovat nebudeme. Každou investici posuzujeme podle podobných kritérií a tento projekt odpovídá požadavkům, které klademe na kapitálové investice i v jiných zemích. Růst očekáváme především díky většímu počtu akcí a investicím do gastronomie, VIP a prémiových prostor. Právě tam vidíme možnost vytvářet dodatečné příjmy. Očekávaná návratnost je podle nás srovnatelná s našimi dalšími projekty.
Můžete už říci, které nové interprety do Prahy přivezete?
O dosud neoznámených koncertech mluvit nemohu. Je ale zřejmé, že regionem projíždí více umělců než kdy dříve.