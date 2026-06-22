Další stoprocentní růst. Samaras junior má zásek s nápojovou Prager's
Z 8 na 150 milionů vystřelil obrat Prager’s, firma hlásí další raketový růst a první čistý zisk.
Expanze za oceán začíná, po úspěšném tažení Evropou míří značka s pomocí Kofoly dobýt Ameriku.
Kombucha se stává novým tahounem a v prodejích nekompromisně válcuje tradiční jablečné cidery.
Syn nápojářského bosse Jannise Samarase z Kofoly Alexandros Samaras zvedá značku Prager’ s k novým metám. Už po několikáté se firmě povedlo na obratech překonat roční hranici stoprocentního růstu a po expanzích v Evropě se otáčí za oceán.
Alexandros Samaras a Petr Musila drží byznys fermentovaných nápojů v rukách od roku 2022. Tehdy začali na 8 milionech, letošní rok uzavřou na částce kolem 150 milionů. Další růst jim má přinést expanze na vzdálené trhy, například na americký kontinent. “Vstupy na další trhy jsou pro nás logickým krokem vzhledem k tomu, že ten domácí má své limity. Zahraničí vnímáme jako důležitý prostor pro další růst značky,“ říká Alexandros Samaras.
Finanční obrat PRAGER’S
|Rok
|Obrat (v mil. Kč)
|2021
|3,5
|2022
|8
|2023
|13
|2024
|34
|2025
|73
|2026 predikce
|140–150
Minulý rok společnost výrazně posilovala pozice zejména ve Slovinsku, nové aktivity spustila také v Maďarsku, Chorvatsku, Rumunsku a Řecku. Mezi nejaktuálnější trhy patří Švýcarsko a nově se mladým majitelům otevírají příležitosti také v Panamě, Velké Británii a USA.
U jižní Ameriky se zastavme. Firma tam využije symbiózy s mateřskou Kofolou, která získala 49procentní podíl ve firmě Alta Fermentación vlastnící v Latinské Americe mimo jiné tři minipivovary, pražírnu kávy a rumovou destilérku.
Čísla, která Prager’s nyní představil, ukazují na to, že vloni firma zaznamenala meziroční nárůst obratu o zhruba 115 procent a poprvé se dostala do zelených čísel. “Vyšší poptávka po produktech ale začala narážet na výrobní kapacity, zároveň potřebujeme více času na vývoj těch nových a to se snažíme změnit,” líčí Alexandros Samaras situaci, které musela společnost čelit.
Zatímco Prager’s měla vždy v DNA produkci jablečných ciderů, růstovým trendem je podle tabulek firmy nápoj kombucha. Celkový počet všech prodaných produktů se tak meziročně zvýšil přibližně o 22 procent, přičemž nejprodávanější byla právě Kombucha Original, která tvořila 25 procent prodejů, následovaná Kombuchou Matcha se 17 procenty.
Prager’s nyní prodává 4 druhy ciderů, 5 druhů kombuchy a Prager’s Sodu ve dvou příchutích. „Naše soda může být zajímavá zejména pro mladší generaci, která je citlivější na kvalitu toho, co konzumuje,” dodává Alexandros Samaras.