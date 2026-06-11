Do Česka míří další čipový investor z Tchaj-wanu. Na Ústecku postaví továrnu za miliardu
- Tchajwanský výrobce TaMiCo postaví u Žatce továrnu za 900 milionů korun a v regionu vytvoří logistické zázemí pro evropský trh.
- Ústecký kraj se díky nové investici stane klíčovým dodavatelem pro německé fabriky a upevní svou roli v čipovém řetězci.
- Příliv high-tech firem z Asie pokračuje i díky silným politickým vztahům a rostoucí poptávce po technologiích pro umělou inteligenci.
V Česku začne působit další investor z Tchaj-wanu specializovaný na polovodičový a čipový průmysl. V průmyslové zóně Triangle u Žatce v Ústeckém kraji se chystá postavit továrnu společnost TaMiCo. Investuje tam více než 900 milionů korun a zaměstnat má kolem stovky lidí. Využije plochu o rozloze 2,7 hektaru.
TaMiCo se v Česku zaměří na takzvané precizní čištění a povrchovou úpravu součástek používaných při výrobě čipů. Společnost v ultračistých prostorách, takzvaných clean rooms, odstraňuje mikroskopickou kontaminaci bez poškození materiálů. Nanáší také ochranné vrstvy, které chrání komponenty před agresivním prostředím uvnitř výrobních strojů. Rovněž zabraňuje uvolňování nežádoucích částic. Výroba čipů má díky těmto procesům nižší zmetkovost a menší počet nevyužitých křemíkových desek (waferů), z nichž se čipy vyrábějí.
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