Z klienta zaměstnancem. Odhaloval pašeráky na letišti, dnes Pavel Dušek šéfuje klíčové části pražského FTMO
- Od dětství přitahoval Pavla Duška svět letectví, nakonec s ním profesně spojil přes deset let svého života.
- Trochu překvapivě ho tento obor později dovedl až k tradingu, kterému se nejprve věnoval spíše ze zvědavosti, pak ale přišla nečekaná příležitost.
- Dnes z pozice provozního ředitele šéfuje největší části pražské prop tradingové společnosti FTMO.
Vždycky ho fascinovala letadla, proto od útlého věku věděl, že chce dělat něco, kde jim bude nablízku. „Později jsem objevil střední školu, která byla přesně na toto zaměřená, a hned po dostudování jsem šel pracovat na letiště do Ruzyně,“ říká Pavel Dušek, dnes již z pozice provozního ředitele společnosti FTMO, v níž má na starosti tým o 130 lidech a řídí platformu, na níž se učí „trejdovat“ přes 3,5 milionu lidí a která se pod jeho vedením rozrostla do celého světa. K tomu ale vedla dlouhá cesta.
Po střední škole začal pracovat u ČSA a postupně se vyprofiloval do funkce, jejíž náplní bylo odhalování padělků v dokladech cestujících. V Praze nakonec vydržel tři roky. „Pak se shodou náhod stejná pracovní pozice otevřela v Dubaji pro aerolinku Emirates, která tehdy zažívala boom, v podstatě byla stále na začátku své slávy. Tak jsem si říkal: Jsem mladý, nemám co ztratit, tak jsem se přihlásil a asi až po roce mi telefonovali, jestli můj zájem pořád trvá. Já už si ani nepamatoval, že jsem se tam hlásil, ale šel jsem do toho a vzali mě,“ vzpomíná Dušek na dobu kolem roku 2008.
Ministerské vyznamenání
V Dubaji nakonec strávil přes osm let. Při práci si zde v mezičase stihl dodělat vysokou školu a dál pokračoval v tom, co už uměl nejlépe: odhalování padělků v dokladech. „Není to vůbec jednoduché, musíte mít opravdu vytrénované oči,“ říká Dušek. Pro aerolinky má tato funkce velký význam. „Chrání se tím před pokutami, které by dostaly od imigračních úřadů v zemi, kam by přepravily cestujícího s falešnými doklady. A repatriovat potom tyto pasažéry zpátky do bodu, odkud přiletěli, je drahé a samozřejmě je to také velké bezpečnostní riziko,“ popisuje.
Pokud někoho fascinuje letectví, logicky musí padnout otázka, zda daný člověk toužil být pilotem. „Lákalo mě to odjakživa, doma jsem si létal na simulátoru. Věděl jsem ale, že se tam nikdy nedostanu kvůli zdravotním požadavkům, měl jsem sedm dioptrií, což mi později vyřešila až laserová operace. Zároveň to taky bylo drahé – pilotní kurz stál kolem tří milionů, což jsem neměl,“ říká. Myšlenku tak opustil, ale ne zcela úplně: „Třeba jednou, až bude čas, tak si udělám licenci na soukromé létání.“
Pavel Dušek, COO společnosti FTMO. |
I když mu sen stát se pilotem nevyšel, na své pracovní pozici se nenudil. Zažil i situace, na které se jen tak nezapomíná. Jedna z nich opravdu stojí za to. „Podíleli jsme se na rozbití gangu, který pašoval kuvajtské beduíny. To jsou lidé, kteří žijí jako nomádi a často nemají ani doklady. Když se chtějí dostat do jiné země, tak využívají právě tyto organizované skupiny lidí, které jim tyto možnosti nabízejí a prodávají za velké peníze. Často rozprodají veškerý svůj majetek s příslibem toho, že se v jiné zemi budou mít dobře,“ vysvětluje.
V rámci delšího pozorování se pak Duškovi společně s dalšími specialisty povedlo celou skupinu identifikovat. „Dostali jsme za to potom i vyznamenání z ministerstva zahraničních věcí Spojených arabských emirátů,“ dodává Dušek k netradičnímu zážitku.
Přebytečné peníze
Po více než osmi letech ho ale již život na Blízkém východě přestával bavit. „Být takhle dlouho v Dubaji je náročné. Když jsem tam žil, bylo mi mezi dvaceti a třiceti roky, ale říkal jsem si, že bych už mohl začít žít normálně ve své zemi, a taky jsem cítil, že už mi začíná chybět český životní styl. Ono se v Dubaji vlastně nic moc dělat nedá, tam si člověk prostě jede vydělat. Nějaké koníčky jsem si tam našel, koupil jsem si auto na off-road a jezdil jsem v poušti, což je místní oblíbený adrenalinový sport, ale toho se člověk hodně rychle nasytí,“ popisuje.
Práce pro aerolinku mu ale poskytla ještě jednu velkou výhodu: přístup k zaměstnaneckým letenkám, které jsou levnější než ty standardní. „Hodně jsem cestoval, ale po těch letech mi i to začínalo stačit,“ říká Dušek. Právě během častého létání se mu také pootevřely dveře do nové pracovní kapitoly. „Tím, že jsem pořád někde byl, přivezl jsem si z každé země zbytky místní měny. Tak jsem řešil, jak je výhodně proměnit zpátky. Vždycky jsem koukal na kurzy směnáren a řešil, kam to půjdu vyměnit, což bylo velmi neefektivní. Začal jsem proto hledat, jestli to nejde nějak online. A online výměna peněz je trading,“ vypráví o svých začátcích v oboru.
Otevřel si svůj první brokerský účet a začal experimentovat a více se o celé odvětví zajímat. „To už bylo ke konci života v Dubaji, kdy už jsem přemýšlel nad návratem,“ dodává Dušek. V tu dobu také objevil českou firmu Získejúčet.cz, dnešní FTMO, u níž, jak ostatně tehdejší název říkal, získal účet.
Z klienta zaměstnancem
Na platformě společnosti Marka Vašíčka a Otakara Šuffnera, která byla tehdy orientovaná čistě na český a slovenský trh, začal ještě v Dubaji na zkoušku obchodovat. „A pak najednou přišel e-mail, že hledají posilu do týmu. Měl jsem zrovna cestu do Prahy, tak jsem se přihlásil. Přišel jsem na pohovor a v podstatě okamžitě jsme si sedli do noty,“ líčí, jak se do pražské firmy dostal. Zpátky do Dubaje už si jen zaletěl pro věci.
Právě tehdy, v roce 2018, vznikla i myšlenka změnit Získejúčet.cz na FTMO a hlavním bodem pro její naplnění bylo rozšířit lokální platformu do celého světa. „To byla moje hlavní zodpovědnost,“ uvádí Dušek, kterému se tento úkol zjevně splnit povedlo. Dnes má firma ve více než 140 zemích světa přes 3,5 milionu klientů. Nejvíce jich má například v Německu, Velké Británii, Francii, ale také v USA nebo Vietnamu. V těchto zemích se uživatelé počítají po statisících. Českých klientů má FTMO několik desítek tisíc.
FTMO a prop trading
Pražskou společnost FTMO založili v roce 2015 Marek Vašíček a Otakar Šuffner pod názvem Získejúčet.cz. Později se v rámci své internacionalizace přejmenovala na FTMO. Firma traderům nabízí službu označovanou jako moderní prop trading. Jedná se o model, kdy zákazník po zaplacení poplatku a splnění podmínek v ověřovacím procesu, který testuje jeho obchodní dovednosti, získá možnost obchodovat na simulovaném účtu, který kopíruje dění na reálných trzích. Společnost tak získává od klientů informace, na jejichž základě může sama obchodovat se skutečným kapitálem. Klientům pak společnost na základě jejich výsledků vyplácí odměny. Nejlepší obchodníci se zvládnou prop tradingem uživit. Simulované obchodování si začínající tradeři mohou vyzkoušet i nanečisto zdarma.
První pozice Duška se jmenovala manažer anglického webu. „Tehdy kluci nedokázali správně definovat, co všechno bych měl dělat. Já jsem byl pátý, který přišel do firmy, a ze začátku všichni dělali všechno. Začal jsem stavět podporu pro klienty, další mojí náplní bylo navázat partnerství, aby se o nás vůbec svět dozvěděl. Zaměřovali jsme se také na lokalizaci, kdy jsme najímali lidi v jednotlivých zemích, kteří umí jazyk a zároveň jsou tradeři. To byl zásadní faktor na začátku, který nám pomohl dělat byznys celosvětově,“ vzpomíná na začátky ve firmě.
Od konce roku 2021 je Dušek v FTMO provozní ředitel. Dnes má pod sebou největší část firmy, která zahrnuje kolem 130 lidí z celkových asi 350 ve společnosti. Jeho pole působnosti je operativa, pod což spadá zejména vše kolem kontaktu s klienty, zákaznická podpora, ale také třeba kontrola kvality služby nebo samotné vyplácení odměn.
Tradingový powerhouse
Aktuální téma číslo jedna je ale ve FTMO jasně dané: OANDA. Globální makléřská platforma pro obchodování se všemi možnými třídami aktiv, jejíž akvizici pražská firma dokončila loni v prosinci. „Přemýšlíme, jak využít pracovní sílu a expertizu mezi oběma firmami,“ přibližuje Dušek. OANDA a FTMO zůstanou do budoucna jako dvě samostatné firmy, ale pod jednou střechou.
Dlouhodobým cílem je pak vybudovat to, čemu ve FTMO říkají tradingový powerhouse, tedy místo, v němž jde obchodovat na finančních trzích všemi možnými způsoby. „Jedním z jeho hlavních pilířů je právě makléřská firma a v tomto ohledu nám do naší vize OANDA skvěle zapadá,“ popisuje Dušek. Dále do něj logicky patří prop trading a také všechny nástroje, které klientům obchodování usnadňují, jako jsou kalkulátory risku, mentoringová aplikace, statistické predikce trhů, edukativní obsah včetně komplexní akademie, psychologické kurzy, indikátory do obchodních platforem nebo mobilní aplikace.
Za poslední půlrok si udělalo FTMO cvičení, v jehož rámci lidé z Prahy navštívili evropské sídlo nově akvírované firmy, které se nachází v Krakově, s cílem vzájemné výměny know-how. „Díky tomu máme nyní plán, jak postupovat. OANDA je třeba hodně silná, co se týče regulatoriky. Má osm licencí na finančních trzích po celém světě, ví, jak v tomto směru fungovat,“ říká Dušek. FTMO je oproti tomu podle něj spíše opak. Firma vyrostla jako garážový startup, který je efektivní a rychlý. „Což trochu protiřečí firmě, která má limitace, co se týče regulací. Tady chceme najít nějaký balanc,“ dodává.
Zároveň už proběhly i první změny z hlediska vymezení byznysu obou firem. Platforma OANDA Prop Trader, která byla přímým konkurentem FTMO, byla začleněna právě pod pražskou firmu. „Dávalo to strategicky smysl. Jejich hlavní geografický záběr byl v jihovýchodní Asii, zatímco my chceme dělat globální byznys, takže dávalo smysl platformy sloučit. K přechodu pod FTMO se nám podařilo přesvědčit asi 60 procent jejich klientů, což pokládám za úspěch,“ komentuje Dušek.
Výhody plynoucí z akvizice mají brzy pocítit i klienti obou firem. „Je to v plánu, ale zatím je to tajemství. Nicméně věřím, že to bude velice pozitivní. Máme tu dvě obrovské firmy a na tom chceme stavět tím, že vymyslíme něco, co podpoří klienty, kteří obchodují s vlastními penězi, aby byli na platformě FTMO a měli možnost si vydělat ‚trejdováním‘ ve virtuálním prostoru, a naopak když někdo obchoduje u nás, tak aby mohl své výdělky efektivně zhodnocovat u regulovaného brokera,“ popisuje Dušek a dodává, že jsou i nápady na nové produkty, kterými by se oba byznysy prolnuly, což je podle něj zásadní.
A kdy bude onen tradingový powerhouse dokončený? „Vyvíjí se, ale ještě nejsme ve fázi, kdy bychom si řekli, že jsme powerhouse. Až dokážeme všechny světy propojit, tak jím budeme. Kdybych si měl představit nějaký časový horizont, tak třeba rok nebo dva, ale je to jen můj hrubý odhad,“ odhaduje Dušek. I když k cíli ještě několik kroků zbývá, FTMO se i tak daří. Předloni dosáhla obratu 6,8 miliardy korun a zisku EBITDA přibližně 2,4 miliardy, za loňský rok mají být tato čísla ještě lepší. Přesné výsledky zatím firma sdělit nechce, ale podle Duška je stále na růstové cestě.