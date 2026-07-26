Kontroly telefonů na letištích a hledání kritiky Trumpa. Evropané včetně Čechů ruší cesty do USA
Prodeje letenek a zájezdů do USA padají podle tuzemských prodejců až o třetinu, protože Češi svůj americký sen odkládají.
Obavy z prohledávání soukromých telefonů a drsných hraničních kontrol dělají ze Spojených států destinaci, které se i ostatní Evropané raději vyhýbají.
Očekávaný příval turistů do USA nepřineslo ani spolupořádané mistrovství světa ve fotbale.
Tuzemští turisté se vzdávají svého amerického cestovatelského snu podobně jako ostatní v Evropě. Jak potvrzují prodejci letenek i specializované cestovní kanceláře, v hlavní sezoně zájem Čechů o cesty do USA klesá. Čísla potvrzují i statistiky za oceánem. Klesající počty příjezdů Evropanů nezlomilo ani mistrovství světa ve fotbale, které USA spolupořádaly.
„Aktuálně nezaznamenáváme zásadně dramatický propad zájmu, ale zhruba od konce minulého roku mohu potvrdit zpomalení poptávky. V porovnání s minulým rokem pociťujeme pokles zájmu cca o 10 procent,“ říká Jan Berenda, majitel a zakladatel specializované cestovní kanceláře USA na míru.
Výrazně nižší poptávka
Cestovní agentura Invia eviduje meziroční pokles poptávky po zájezdech do USA přibližně o 25 procent. „Z našich dat nelze jednoznačně potvrdit, že by pokles poptávky souvisel pouze s obavami ze zpřísněných imigračních podmínek nebo aktuální situací v USA. Na rozhodování klientů se obvykle podílí více faktorů,“ doplňuje mluvčí Jiřina Ekrt Jirušková.
Podle Miroslava Polacha, spoluzakladatel cestovního portálu Zaleťsi.cz, klesla poptávka po cestách do USA meziročně přibližně o 30 procent. Pokles zájmu o New York eviduje Student Agency. I kancelář Tui, která odbavuje většinu rezervací od zákazníků z Evropy, zaznamenala letos podle svého generálního ředitele Sebastiana Ebela „výrazně nižší poptávku“ po cestování do USA.
Důvodem ochladnutí zájmu je podle oslovených zejména zpřísněná americká imigrační politika. Přesněji řečeno náročné schvalování v systému ESTA, požadavek na dokládání historie na sociálních sítích a obavy z namátkových kontrol elektroniky úředníky CBP na letištích.
Americké hranice totiž tvoří specifickou právní zónu, kde neplatí běžná ochrana soukromí. Úředníci mohou vynucovat přístupy k zařízením, procházet soukromé zprávy, nebo dokonce použít forenzní nástroje ke zkopírování dat. Odmítnutí vydat heslo může vést k odmítnutí vstupu do země nebo zadržení.
Prohledávání telefonů a hledání kritiky Trumpa
Známý je příklad francouzského vědce, který zveřejnil francouzský ministr pro výzkum Philippe Baptiste, jeho jméno ovšem udržel v anonymitě. Imigrační úředníci na letišti prohledali po příletu na konferenci jeho mobilní telefon a našli v něm zprávy, v nichž kritizoval administrativu prezidenta Donalda Trumpa. Vědec byl poté vyhoštěn.
Přísný přístup amerických imigračních úřadů se nevyhnul ani aktérům světového fotbalového šampionátu. Úřady odepřely vstup rozhodčímu Omaru Abdulkadiru Artanovi ze Somálska. Pohraniční kontrola ho po příletu nepustila přes hranice kvůli nejasnostem v prověrkách a dřívějším příspěvkům na sociálních sítích.
Jan Berenda kvůli geopolitickým vlivům pozoruje změnu chování zákazníků jeho kanceláře. „Do reality se to propisuje tak, že klienti zájezdy rezervují s mnohem menším předstihem, rozdíl je i v řádu několika měsíců, a vyčkávají, jak se bude situace vyvíjet. Více se ptají na bezpečnost i imigrační kontroly, chtějí mít větší jistotu, zajímají se o storno podmínky a více si u nás jako u speciality informace ověřují,“ dodává. Zároveň ubezpečuje, že pro běžné české turisty se podmínky pro cestování do USA zásadně nezměnily. Největší změnou je podle něj spíše jejich vnímání situace.
Jenže právě ta má ekonomické dopady na samotné USA. Pokles počtu cestovatelů z Evropy nastal už loni a letos tamní Národní kancelář pro cestovní ruch a turismus (NTTO) slibovala zlepšení. Přinést ho mělo zejména mistrovství světa ve fotbale, které USA spolupořádaly. To se ovšem nenastalo. Mezinárodní letecká doprava do Spojených států a z nich dosáhla v červnu podle NTTO celkem 24,6 milionu cestujících, což představuje dokonce pokles o 1,6 procenta oproti červnu 2025. Počet zahraničních návštěvníků letecky se pak zvýšil jen o dvě desetiny procenta.