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Autonomní doprava a nové technologie změní rozvoj měst. Sledujte konferenci Future&Mobility

Zdroj: e15 Michaela Szkanderová

red
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  • Konference Future&Mobility se zaměřuje na nové technologie a efektivní formy městské dopravy.

  • Autonomní řízení a geopolitické změny radikálně mění budoucnost automobilového průmyslu.

  • Nové trendy v mobilitě zásadně ovlivní rozvoj měst i samotný přístup k vlastnictví aut.

Další ročník odborné konference Future&Mobility otevírá klíčové otázky transformace automobilového průmyslu a městské infrastruktury. V době, kdy technologický skok a geopolitické změny radikálně překreslují mapu dopravy, se přední experti zaměří na autonomní řízení, nové formy městské mobility i zásadní otázku, zda budeme v budoucnu auta ještě vůbec vlastnit.

Sledujte živě nejzajímavější myšlenky, debaty a vize, které určí, jak se budeme v příštích letech dopravovat a jak se v závislosti na tom promění rozvoj našich měst.

Konferenci můžete sledovat ŽIVĚ:

Program konference Future&Mobility

  • 08:45 – 09:15Registrace a snídaně

  • 09:15 – 09:20Úvodní slovo

    • Moderují: Jan Novotný (zástupce šéfredaktora, e15) a Veronika Jonášová (redaktorka, e15)

  • 09:20 – 09:45Rozhovor s Dominikem Janíkem (Citya)

    • Host: Dominik Janík

    • Moderuje: Jan Novotný

  • 09:45 – 10:15Panelová diskuse: Budoucnost dopravy v Praze

    • Hosté: Petr Hlaváček, Adam Scheinherr

    • Moderuje: Veronika Jonášová

  • 10:15 – 10:30Rozhovor s Jiřím Liberdou (Škoda Group)

    • Host: Jiří Liberda

    • Moderuje: Jan Novotný

  • 10:30 – 11:00Panelová diskuse: Autonomní mobilita: realita nebo sen?

    • Hosté: Antonín Diviš, Jiří Kolář

    • Moderuje: Jan Novotný

  • 11:00 – 11:15Coffee break

  • 11:15 – 11:30Rozhovor s Janem Ficalem (Portos)

    • Host: Jan Fical

    • Moderuje: Jan Novotný

  • 11:30 – 12:00Panelová diskuse: Budoucnost automotive: čím a jak budeme jezdit?

    • Hosté: David Haidinger, Jiří Vedral

    • Moderuje: Jan Novotný

  • 12:00Předpokládaný konec konference

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