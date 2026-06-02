Autonomní doprava a nové technologie změní rozvoj měst. Sledujte konferenci Future&Mobility
- Konference Future&Mobility se zaměřuje na nové technologie a efektivní formy městské dopravy.
Autonomní řízení a geopolitické změny radikálně mění budoucnost automobilového průmyslu.
Nové trendy v mobilitě zásadně ovlivní rozvoj měst i samotný přístup k vlastnictví aut.
Další ročník odborné konference Future&Mobility otevírá klíčové otázky transformace automobilového průmyslu a městské infrastruktury. V době, kdy technologický skok a geopolitické změny radikálně překreslují mapu dopravy, se přední experti zaměří na autonomní řízení, nové formy městské mobility i zásadní otázku, zda budeme v budoucnu auta ještě vůbec vlastnit.
Sledujte živě nejzajímavější myšlenky, debaty a vize, které určí, jak se budeme v příštích letech dopravovat a jak se v závislosti na tom promění rozvoj našich měst.
Konferenci můžete sledovat ŽIVĚ:
Program konference Future&Mobility
08:45 – 09:15 – Registrace a snídaně
09:15 – 09:20 – Úvodní slovo
Moderují: Jan Novotný (zástupce šéfredaktora, e15) a Veronika Jonášová (redaktorka, e15)
09:20 – 09:45 – Rozhovor s Dominikem Janíkem (Citya)
Host: Dominik Janík
Moderuje: Jan Novotný
09:45 – 10:15 – Panelová diskuse: Budoucnost dopravy v Praze
Hosté: Petr Hlaváček, Adam Scheinherr
Moderuje: Veronika Jonášová
10:15 – 10:30 – Rozhovor s Jiřím Liberdou (Škoda Group)
Host: Jiří Liberda
Moderuje: Jan Novotný
10:30 – 11:00 – Panelová diskuse: Autonomní mobilita: realita nebo sen?
Hosté: Antonín Diviš, Jiří Kolář
Moderuje: Jan Novotný
11:00 – 11:15 – Coffee break
11:15 – 11:30 – Rozhovor s Janem Ficalem (Portos)
Host: Jan Fical
Moderuje: Jan Novotný
11:30 – 12:00 – Panelová diskuse: Budoucnost automotive: čím a jak budeme jezdit?
Hosté: David Haidinger, Jiří Vedral
Moderuje: Jan Novotný
12:00 – Předpokládaný konec konference