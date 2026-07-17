Je mu 22 let a vede zbrojařskou firmu s hodnotou 41 miliard korun. Válku přirovnává ke spotřební elektronice
- Americký defense-tech startup Mach Industries získal novou obří investici ve výši 300 milionů dolarů.
Firmu s hodnotou 1,8 miliardy dolarů úspěšně vede teprve dvaadvacetiletý zakladatel Ethan Thornton.
Společnost vyvíjí autonomní systémy pro Pentagon a sází na taktiku levných dronů proti drahým raketám.
Obranné technologie zažívají pod vlivem geopolitického napětí masivní boom, na němž profitují mladí technologičtí dravci. Například americký defense-tech startup, který vede teprve dvaadvacetiletý zakladatel Ethan Thornton, úspěšně uzavřel investiční kolo série C. Získal v něm 300 milionů dolarů (zhruba 6,9 miliardy korun), což hodnotu teprve tříleté firmy katapultovalo na 1,8 miliardy dolarů (přibližně 41,4 miliardy korun), upozorňuje slovenský web startitup.sk.
Pro mladou společnost z kalifornského Huntington Beach to znamená mimořádný skok. Ještě v červnu 2025 byla její hodnota v rámci předchozího investičního kola vyčíslena na 470 milionů dolarů. Během jediného roku se tak zečtyřnásobila.
Do mladého vizionáře, který v roce 2023 jako devatenáctiletý předčasně odešel z prestižního institutu MIT, aby se mohl naplno věnovat podnikání, investovali renomovaní hráči ze Silicon Valley. Na financování se vedle fondů Infinite Capital a Ribbit Capital podílely i zvučné značky jako Bedrock Capital, Sequoia Capital či Khosla Ventures.
Investoři se o startup poprali
Drahý a náročný vývoj autonomních zbraňových systémů přiměl Thorntona k hledání kapitálu už před několika měsíci. Poptávka investorů ho ale samotného zaskočila.
„Původně jsme si šli na trh pro 200 milionů dolarů. Zájem investorů ale tuto částku extrémně převýšil a s nabídnutou cenou jsme byli nadmíru spokojeni. Rozhodli jsme se proto cílovou částku navýšit na 300 milionů dolarů. I po tomto kroku zájem stále převyšoval naše kapacity,“ popsal Thornton pro portál TechCrunch.
Obrovský apetit investorů pramení ze současné geopolitické situace. Autonomní zbraně, moderní obranné technologie a systémy na ochranu před drony patří vedle umělé inteligence k nejžádanějším sektorům na trhu, což podtrhuje i jejich reálné nasazení v probíhajících konfliktech.
Kontrakt s Pentagonem
Mach Industries má aktuálně ve vývoji pět autonomních dopravních prostředků:
Viper: vertikálně startující stroj s proudovým pohonem
Glide: kluzák pro lety ve velkých výškách schopný odpalovat zbraně
Stratos: vzdušná platforma určená pro sledování a průzkum
Dart: nízkonákladový stíhač určený k likvidaci nepřátelských dronů
Pike: systém určený pro odpalování munice s dlouhým doletem
Spuštění produkce minimálně tří z těchto systémů plánuje firma na příští rok. Navíc nově získala kontrakt od inovační jednotky Ministerstva obrany USA (DIU). Pro potřeby amerického námořnictva vyvine šestý, dosud utajovaný typ velkého útočného letadla, které bude schopné operovat nezávisle na klasických vzletových drahách a podle Thorntona najde uplatnění i v komerční sféře.
Klíčovým krokem pro získání důvěry investorů byla také nedávná akvizice startupu Exquadrum, který vyrábí raketové motory na pevná paliva (SRM). Mach Industries firmu koupil v hotovostně-akciovém dealu za 50 milionů dolarů a porazil dalších osm zájemců.
Na trhu s raketovými motory panuje kvůli rozmachu dronů kritický nedostatek kapacit. Trh dosud ovládali hlavně dva dominantní dodavatelé americké vlády – Aerojet Rocketdyne a Northrop Grumman, u nichž se dodací lhůty protahovaly na roky. Akvizicí získal Mach Industries nezávislost pro své systémy a zároveň spustil novou komerční divizi Mach Energetics.
Levná masa proti drahým kolosům
Hlavní výhodou startupů financovaných rizikovým kapitálem je rychlost. Zatímco tradiční dodavatelé vyvíjejí proudové motory běžně čtyři roky, Thorntonův tým to od náboru lidí po úspěšný zážeh motoru stihl za necelých osm měsíců.
Podle Thorntona musí dojít k zásadní změně vojenské strategie a přechodu na asymetrickou válku. Současný americký systém obstarávání zbraní byl navržen pro velké centralizované projekty, jako je třeba stíhačka F-35. Dnešní konflikty se ale vyvíjejí v týdenních cyklech a rozhodujícím faktorem se stává cena.
„Pokud dokážete vyrobit tisíce autonomních dronů v hodnotě přibližně 4590 eur (100 tisíc korun) za kus, přičemž nepřítel potřebuje na jejich sestřelení raketu za téměř 920 tisíc eur (23 milionů korun), vytváříte pro něj neřešitelný ekonomický a logistický problém,“ vysvětlil Thornton v podcastu ImproveThePlanet. Tradiční infrastruktura typu letadlových lodí nebo přistávacích drah se pod tlakem levných rojových technologií stává příliš zranitelnou, což ukazuje i válka na Ukrajině, kde 80 procent pozemních operací řídí bezpilotní systémy.
Raketový růst si uvědomuje i sám zakladatel. Zatímco přede dvěma lety se celofiremní schůzky konaly v malé zasedačce pro dvanáct lidí, při oslavě druhého výročí od založení startupu už zaplnili sál s více než dvěma stovkami židlí. Dnes firma zaměstnává zhruba 350 lidí, disponuje výrobním závodem o rozloze přes 10 tisíc metrů čtverečních a do konce roku 2026 plánuje uvést do provozu čtyři nové výrobní haly.