Zásilky z asijských e-shopů se propadly o 80 procent. Konec levného Temu mění trh, říká šéf Heureky
- Zavedení cel na levné zásilky z asijských tržišť od 1. července zafungovalo – počet balíčků z tržišť klesl z 18 milionů na 3,7 milionu měsíčně.
- Větší hrozbou než Temu je však pro české e-shopy umělá inteligence, vysvětluje v rozhovoru pro pořad FLOW šéf Heureky David Chmelař.
- Český e-commerce trh je podle něj světový unikát.
Českou e-commerce v posledních letech drtila asijská tržiště typu Temu a Shein, která trh zaplavovala miliony levných balíčků. Od 1. července ale začala platit nová evropská pravidla a celní povinnost a nová data ukazují, že na asijské e-shopy dopadla velmi tvrdě. Podle generálního ředitele Heureka Group Davida Chmelaře jde z pohledu čísel o naprosto zásadní zlom. „Projevilo se to dramaticky. Data z celní správy říkají, že v prvních šesti měsících roku šlo průměrně o nějakých 18 milionů zásilek měsíčně a červenec ukázal 3,7 milionu. Takže pokles je opravdu dramatický,“ vysvětluje v rozhovoru v pořadu FLOW Chmelař.
Za propadem podle něj nestojí jen samotný poplatek, který například Temu přetransformovalo do povinného dopravného ve výši 75 korun pro levnější nákupy, ale i fakt, že asijští hráči v reakci na clo výrazně utlumili masivní marketingové kampaně v Evropě a rozpočty přesunuli jinam.
Umělá inteligence české e-shopy nevidí
Opatření je podle Chmelaře zásadní a narovnává podnikatelské prostředí. Asijská konkurence po regulaci oslabuje, pro české e-shopy potichu roste mnohem větší výzva. Tradiční vyhledávání přes Google s desítkami odkazů začíná nahrazovat umělá inteligence, která ale funguje jinak – dává rovnou konkrétní odpověď. A to je pro menší hráče velký problém.
„Z našeho výzkumu vyplývá, že 91 procent českých e-shopů je pro AI modely neviditelných. Mají tendenci se soustředit na ty velké. Pro e-shopy to může ovlivnit byznys,“ varuje šéf Heureky. Právě srovnávače by podle něj měly v budoucnu fungovat jako dodavatelé aktuálních dat o cenách a skladových zásobách pro modely jako ChatGPT.
Propuštění v Heurece kvůli AI
Sama Heureka si pod Chmelařovým vedením prošla zásadní transformací, kterou z velké části diktoval právě nástup umělé inteligence. Firma snížila počet zaměstnanců z více než šesti stovek na současných 390.
„Dnes máme stovky kategorií, jako jsou třeba šroubky nebo baterky do auta, kterými procházejí AI agenti a automaticky produkty párují. Dřív jsme to nedokázali a neuměli jsme to zautomatizovat. Nyní jsme toho díky AI schopni,“ popisuje Chmelař efektivitu nových technologií.
Češi jsou rozmazlení zákazníci
David Chmelař má srovnání i ze zahraničí, osm let budoval e-commerce projekty v jihovýchodní Asii a žil s rodinou v Malajsii. Při pohledu na český trh má jasno – místní úroveň služeb je světový nadstandard. „My jsme neuvěřitelně rozmazlení, a myslím to v pozitivním smyslu slova. To, že logistické firmy jsou u nás schopné 97 procent zásilek dovézt do druhého dne, je na světě nevídané,“ chválí český trh.
Kdy dají asijská tržiště Česku definitivně sbohem? Jaký lze očekávat další vývoj? Kolik lidí je z nákupů na Temu a Shein zklamaných? A jak se bude trh vyvíjet dál?
Podívejte se na celý rozhovor v pořadu FLOW, kde tato témata probrala s Davidem Chmelařem moderátorka Veronika Jonášová.