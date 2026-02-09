Letecké palivo došlo. Kuba na měsíc přeruší zásobování aerolinek
- Kuba zastaví dodávky leteckého paliva pro civilní lety, výpadek má začít dnes o půlnoci a trvat zhruba měsíc.
- Letecké společnosti budou muset tankovat v okolních zemích, podobně jako při krizích v 90. letech.
- Důvodem je nedostatek ropy po výpadku dodávek z Venezuely a zřejmě i z Mexika.
Kuba oznámila mezinárodním leteckým společnostem, že přestává na svých letištích poskytovat dodávky leteckého paliva pro civilní spoje. S odkazem na své zdroje to uvedly v noci na pondělí agentury EFE a AFP. Podle AFP přerušení dodávek začne o půlnoci na úterý místního času a bude trvat jeden měsíc.
„Kubánský úřad pro civilní letectví oznámil všem společnostem, že dodávky leteckého paliva JetFuel přestanou v úterý 10. února v 00:00 (místního času, pozn. red),“ řekl agentuře AFP zdroj z jedné evropské letecké společnosti.
Podle agentury EFE není tato situace na ostrově zcela nová. Kuba měla obdobné problémy také v 90. letech, když přišla o svého nejvýznamnějšího politického a ekonomického spojence - Sovětský svaz. Tehdy letecké společnosti změnily své letecké spoje tak, aby letadla doplňovala palivo v blízkých zemích, například v Mexiku či Dominikánské republice.
Kuba je pod silným ekonomickým tlakem poté, co přišla o dodávky ropy z Venezuely v souvislosti s americkým vojenským zásahem na začátku ledna. Při něm americké jednotky unesly mimo jiné venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Ropu zřejmě přestalo dodávat Kubě i Mexiko, které bylo loni druhým největším dodavatelem ropy. Mexiko se tak rozhodlo kvůli možnosti, že by na něj USA zavedly nová cla.