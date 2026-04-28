Miliardový projekt na břehu Baltu. Faitova Jet Investment sází na rostoucí zájem o polské přístavy
Společnost Jet Investment pokračuje v expanzi v oblasti developerské výstavby. Nově zahájila výstavbu skladového centra nedaleko polského Gdaňsku. Hodnota investice je 50 milionů eur, tedy přibližně 1,2 miliardy korun.
Většina areálu bude sloužit k logistickým účelům. V budovaném parku bude působit mimo jiné logistická společnost Dachser. Menší část ve dvou budovaných halách pak bude zaměřená také na lehkou výrobu, typově například kompletaci produktů. Celková hrubá pronajímatelná plocha skladového parku bude přibližně 67 tisíc metrů čtverečních, rozloha pozemku je přes 15 hektarů. Areál má být dokončen v prvním kvartálu příštího roku.
Rostoucí zájem o polské přístavy
Stavbou společnost reaguje na rostoucí zájem po polských přístavech. Konkrétně ten v Gdaňsku, který je v zemi největší, přeložil v loňském roce celkem 80,4 milionu tun zboží, což je asi čtyřprocentní nárůst oproti předchozímu roku. Hlavní komoditou proudící přes přístav jsou tekutá paliva, výrazně ale stoupá počet lodních kontejnerů mířících přes něj. Podle dat z roku 2023 byl gdaňský přístav z hlediska množství přeloženého zboží celkově třetím největším v Evropské unii po Rotterdamu a přístavu Antverpy-Bruggy. Od té doby množství zboží proudící přes něj narostlo o více než 30 procent.
V okolí Gdaňsku tak logicky roste i poptávka po skladových kapacitách. „Gdaňsk je možná vůbec jedna z nejperspektivnějších polských lokalit. Dokončuje se dálnice, která spojí sever Německa s Varšavou. Může těžit i z toho, že pro přepravu zboží z Číny do Evropy se bude čím dál víc využívat severní trasa kolem Ruska. Dopravci by díky ní mohli cestu zkrátit ze 30 na zhruba 20 dnů ve srovnání s jižní trasou,“ říká Jan Kos, ředitel pro investice do nemovitostí v realitním fondu Jet Industrial Lease společnosti Jet Investment.
Polské přístavy v čele s Gdaňskem mohou být zajímavé také pro české firmy, jimž můžou sloužit jako alternativa k německým přístavům, zejména Hamburku. Tam se zboží často dostává po železničním koridoru z Prahy přes Drážďany a dále na sever, který je však silně vytížený. Pokud navíc dojde na trase k výluce či jiné nečekané události, nastává problém.
Zároveň s tím je nestabilní i říční cesta po Labi. „V posledních letech je nesplavnost v řádu devět až deset měsíců v roce,“ komentuje předseda sekce vodní dopravy Svazu dopravy Lukáš Hradský. Jedno z problematických úzkých hrdel se nachází v blízkosti česko-německých hranic v oblasti Hřenska. Do budoucna má lepší splavnost v tomto úseku řešit stavba plavebního stupně Děčín, která však začne až kolem roku 2032.
Některé české společnosti tak Gdaňsk vnímají jako ideální alternativu. „Především pro firmy na severovýchodě Česka, které mají Polsko lépe dostupné, je potenciál tamního přístavu skutečně vysoký,“ uvádí vedoucí exportní logistiky společnosti Emco Ondřej Novák. Právě třeba tuzemský výrobce cereálií přístav v Gdaňsku využívá. Českým firmám může v tomto směru pomoci i rychle se rozvíjející polská síť dálnic a železnice.
Pokračující expanze Jet Investmentu
Společnost Jet Investment investicí na severu Polska pokračuje v expanzi na tamní trh, kde vlastní již pět logistických center. Kromě areálu u Gdaňsku, který bude její vůbec největší, staví nyní společně s firmou Panattoni ještě jeden další v Řešově na jihovýchodě země.
„V Polsku také plánujeme vstoupit do jednoho až dvou dalších developerských projektů. Zároveň se nyní aktivně díváme na akvizici již postavených průmyslových objektů u Varšavy. V rámci regionu je to pro nás trh s největšími možnostmi a je to pro nás nyní hlavní směr našich investic,“ uvádí Kos. Mimo Polsko připravuje společnost také po jednom developerském projektu v Česku a v Rakousku.
Kromě oblasti průmyslových realit vlastní Jet Investment od minulého roku v Polsku také kontrolní podíl v tamní společnosti Plastiwell International, která vyrábí plastové součástky pro automobilový průmysl, elektrotechniku a sportovní potřeby.
Společnost Jet Investment se od vzniku v roce 1997 specializuje na vyhledávání investičních příležitostí do průmyslových firem ve střední Evropě. Jejími spolupodílníky jsou Igor Fait, Lubor Turza, Libor Šparlinek a Marek Malík.
Ve fondech kvalifikovaných investorů spravuje společnost aktiva za 17 miliard korun. Prostřednictvím fondů Jet 2 a Jet 3 investuje do středně velkých středoevropských průmyslových firem, nedávno také otevřela fond Jet 4. Realitní fond Jet Industrial Lease investuje do průmyslových nemovitostí. Fond Jet Venture se zaměřuje na startupy s potenciálem proměnit tradiční průmyslová odvětví.