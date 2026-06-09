Aktualizováno: Den D pro Elona Muska. Vstup SpaceX na burzu z něj může udělat prvního dolarového bilionáře
- SpaceX dnes vstupuje na burzu v největším IPO historie s oceněním kolem 1,75 bilionu dolarů.
- Zájem investorů několikanásobně převyšuje nabídku akcií a poptávka už přesáhla 250 miliard dolarů.
- Elon Musk se díky burzovnímu debutu může výrazně přiblížit metě prvního dolarového bilionáře v dějinách.
V pátek 12. června se odehraje jedno z největších IPO v historii kapitálových trhů. Společnost SpaceX Elona Muska plánuje nabídnout investorům 555,6 milionu akcií a získat přibližně 75 miliard dolarů. Ocenění podniku by podle parametrů emise mohlo dosáhnout přibližně 1,8 bilionu dolarů, což by firmu okamžitě zařadilo mezi nejhodnotnější veřejně obchodované společnosti světa. Podle současných tržních kapitalizací by jí patřilo přibližně osmé místo.
Už samotný rozsah transakce z ní dělá mimořádně sledovanou událost. Ještě větší pozornost ale vzbuzuje skutečnost, že na burzu míří jedna z nejvýznamnějších soukromých technologických firem současnosti. Vedle raketových služeb provozuje satelitní síť Starlink a pokračuje ve vývoji systému Starship, který má výrazně snížit náklady na kosmickou dopravu.
Pokud firma uvede akcie na trh podle plánu, mohl by se Musk brzy stát prvním dolarovým bilionářem. Už teď je přitom nejbohatším člověkem na světě, agentura Bloomberg ve středu jeho majetek odhadla na 696 miliard dolarů (14,6 bilionu Kč).
SpaceX otevírá dveře retailu
Přípravy na vstup na burzu se od běžných technologických IPO výrazně liší také způsobem rozdělení akcií mezi investory. SpaceX totiž vyhradila až 30 procent nabízených akcií drobným investorům, zatímco u podobně velkých emisí se jejich podíl obvykle pohybuje mezi pěti a deseti procenty.
Společnost navíc vyčlenila přibližně 55,6 milionu nově vydaných akcií přímo pro drobné investory v několika evropských zemích včetně Německa, Francie nebo Nizozemska. Akcie SpaceX budou po vstupu na burzu dostupné také českým investorům. Možnost obchodování po IPO oznámila například investiční platforma XTB. Vedle ní nabízejí přístup k emisi také zahraniční brokeři a fintechové platformy jako eToro, Interactive Brokers nebo Revolut.
Zatímco institucionální investoři museli své objednávky uzavřít do půlnoci středy 10. června, retailoví investoři v USA mohou zadávat objednávky až do stanovení finální ceny emise, která má být oznámena ve čtvrtek večer amerického času, tedy jen několik hodin před zahájením obchodování na Nasdaqu.
Většina platforem přijímá pokyny až do stanovení finální upisovací ceny, která bude oznámena těsně před vstupem akcií na burzu.
Muskův faktor
Elon Musk si plánuje ponechat rozhodující vliv i po vstupu společnosti na burzu. Noví akcionáři tak získají podíl na ekonomických výsledcích, nikoli však zásadní možnost ovlivňovat strategické směřování firmy.
Právě osobnost zakladatele je jedním z hlavních důvodů mimořádného zájmu. „SpaceX je skvělý byznys, ale podstatná část valuace je bezpochyby i prémií za Elona Muska. Firma a její zakladatel se v očích investorů nedají úplně oddělit,“ říká Petr Lajsek, analytik Purple Trading. Stejný pohled zastává také Boris Tomčiak, partner společnosti Finlord. Trh podle něj nesází pouze na současné aktivity společnosti, ale především na schopnost vedení realizovat ambiciózní technologické plány.
Ocenění stojí na očekávání
Přestože SpaceX patří mezi nejcennější technologické firmy světa, její hospodaření vyvolává řadu otázek. V roce 2025 zvýšila tržby o třetinu na téměř 19 miliard dolarů, zároveň však vykázala čistou ztrátu okolo pěti miliard dolarů.
Právě ztrátové výsledky komplikují i případné zařazení do indexu S&P 500. Agentura S&P Global tento týden oznámila, že pravidla pro vstup měnit nebude. Automatický příliv kapitálu od fondů sledujících benchmark tak zatím nepřijde.
Současná cena předpokládá mimořádně optimistický scénář dalšího vývoje. „Ocenění dává smysl pouze v případě, že se naplní velmi agresivní scénář růstu. Trh dnes neoceňuje rakety ani Starlink, ale hlavně představu budoucí dominance v AI infrastruktuře,“ upozorňuje analytik Purple Trading.
Tomčiak připomíná, že investoři dnes platí především za očekávání prudkého růstu tržeb a zisků v příštích letech. Bez takového vývoje by současná úroveň ocenění byla jen obtížně obhajitelná.
Euforie na začátku, nejistota později
Že zájem investorů skutečně dosahuje mimořádných rozměrů, potvrzují i nejnovější informace agentury Bloomberg. Ta s odvoláním na zdroje obeznámené s průběhem úpisu uvedla, že poptávka po akciích SpaceX už ve středu večer více než čtyřnásobně převyšovala objem nabízených akcií. Objednávky přitom ještě nebyly definitivně uzavřeny. SpaceX tak vstupuje na burzu s jednou z nejsilnějších knih objednávek, jaké byly u technologických emisí v posledních letech zaznamenány.
„IPO je přeupsané, zájem investorů je enormní a růst o desítky procent nad upisovací cenu by mě nepřekvapil,“ odhaduje Lajsek.
Podobný scénář očekává také Tomáš Pfeiler, portfolio manažer společnosti Cyrrus. Významnou roli podle něj hraje skutečnost, že na trh zamíří pouze necelá čtyři procenta společnosti. Omezená nabídka může krátkodobě vytvořit silný tlak na růst ceny.
Delší horizont už ale tak jednoznačný není. Historie ukazuje, že ani úspěšné technologické podniky se po vstupu na burzu nevyhnuly výrazným korekcím.
„První obchodní den může být velmi silný, ale následný pokles o desítky procent nelze vyloučit. Podobným vývojem si prošla řada dnes úspěšných amerických firem,“ připomíná Tomčiak. Portfolio manažer Cyrrusu považuje současné ocenění za mimořádně náročné na obhajobu. Pokud by o investici uvažoval, šlo by podle jeho slov spíše o krátkodobou spekulaci na IPO efekt než o dlouhodobé držení.
Přesuny kapitálu
Takto rozsáhlá emise zároveň vyvolává otázku, zda nebude alespoň dočasně znamenat odliv prostředků z jiných segmentů trhu. „Když trh absorbuje IPO za 75 miliard dolarů, někde se ten kapitál musí vzít,“ upozorňuje Lajsek.
Pfeiler nevylučuje, že část investorů bude před úpisem realizovat zisky na čipových akciích nebo kryptoměnách a přesouvat prostředky do nového příběhu. Podobné přesuny bývají u mimořádně sledovaných emisí poměrně běžné.
Náznaky takového chování bylo možné sledovat už v posledních dnech. Některé společnosti spojené s vesmírným průmyslem se dostaly pod prodejní tlak, což mohlo souviset právě s přípravou trhu na vstup SpaceX.
Obrovský zájem o emisi potvrzuje i rozsah celé transakce. SpaceX nabízí 555,6 milionu akcií za cenu 135 dolarů za kus, což odpovídá objemu 75 miliard dolarů. Pokud bude emise upsána za stanovených podmínek, půjde o největší IPO v historii kapitálových trhů. Dosavadní rekord drží saúdskoarabská ropná společnost Saudi Aramco, která při vstupu na burzu v roce 2019 získala 29,4 miliardy dolarů.
Starlink dnes, AI zítra
Při pohledu na budoucnost firmy bude klíčové, jakou hodnotu trh připíše jednotlivým částem podnikání. Raketové služby sice přinášejí stabilní příjmy z komerčních i vládních zakázek, stále významnější roli ale získává Starlink. Satelitní internet dnes představuje hlavní zdroj tržeb celé skupiny.
Zároveň roste význam aktivit spojených s umělou inteligencí a datovou infrastrukturou. Právě zde mnozí investoři vidí největší potenciál další expanze. Tomčiak upozorňuje, že značná část současné valuace stojí právě na očekávání budoucích příjmů z těchto oblastí.
Důležitý test pro další technologické firmy
Načasování vstupu na burzu se zdá být z pohledu společnosti ideální. Americké akcie se drží poblíž historických maxim, investoři vyhledávají růstové příběhy a umělá inteligence zůstává dominantním tématem finančních trhů. „Lepší prostředí pro podobnou transakci si lze představit jen těžko. Investoři jsou ochotni platit vysoké násobky za růstové příběhy a SpaceX má vítr v zádech prakticky ze všech stran,“ říká Lajsek.
Také Tomčiak považuje současné tržní prostředí za mimořádně příznivé. Firma přichází ve chvíli, kdy je na trhu dostatek kapitálu a zároveň chybí srovnatelně velké technologické emise.
Pfeiler však připomíná, že podobné transakce se v minulosti často objevovaly v závěrečných fázích býčích trhů. Silný zájem tak může být nejen známkou důvěry v budoucnost společnosti, ale také odrazem mimořádně optimistické nálady mezi investory.
Vedle SpaceX se jako budoucí kandidáti na IPO často zmiňují také OpenAI nebo Anthropic. Výsledek pátečního debutu proto nebude důležitý jen pro samotnou firmu, ale i pro další soukromé technologické giganty zvažující vstup na veřejné trhy. Nepůjde tak pouze o další burzovní premiéru. SpaceX se může stát důležitým testem toho, jakou cenu jsou dnes investoři ochotni zaplatit za příslib budoucího růstu.
Výsledek pátečního debutu budou pečlivě sledovat i další technologické firmy připravující vstup na veřejné trhy. Veřejně se již spekuluje například o budoucím IPO OpenAI nebo Anthropic. Podle výpočtů agentury Bloomberg by čtveřice společností SpaceX, OpenAI, Anthropic a xAI mohla na americké akciové trhy v příštích letech přinést novou tržní hodnotu přesahující 3,5 bilionu dolarů. Úspěch či neúspěch SpaceX tak může výrazně ovlivnit ochotu investorů financovat další generaci technologických gigantů.