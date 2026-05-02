Nízkonákladová aerolinka skončila. Nepřežila drahé palivo
- Americká nízkonákladová letecká společnost Spirit Airlines dnes oznámila ukončení provozu.
- Firmě se nepodařilo přesvědčit věřitele, aby podpořili plán administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa na záchranu podniku.
- Společnost, která zaměstnávala kolem 17 tisíc lidí, se již delší dobu potýkala s problémy. Na dno ji ale definitivně srazil až nynější vzestup cen pohonných hmot, který je důsledkem války Spojených států a Izraele s Íránem, napsal server BBC.
Trumpova administrativa nabídla aerolinkám Spirit půjčku 500 milionů dolarů (přes deset miliard Kč), v rámci které by americká vláda mohla ve firmě získat až 90procentní podíl. Rozhovory s věřiteli o využití vládní pomoci však tento týden skončily bez dohody, uvedl server CNBC.
Společnost Spirit v dnešní tiskové zprávě oznámila, že s okamžitou platností zahájila ukončování svých aktivit. "Všechny lety firmy Spirit byly zrušeny a její zákazníci by neměli cestovat na letiště," dodala. Poukázala na negativní finanční dopady nynějšího vzestupu cen ropy a na další tlaky, kterým její podnikání čelilo.
Aerolinky Spirit se podle agentury AP potýkají s finančními problémy již od pandemie nemoci covid-19. V uplynulých letech dvakrát požádaly o bankrotovou ochranu před věřiteli. Podruhé tak učinily koncem loňského srpna.
Společnost Spirit byla průkopníkem nízkonákladové letecké dopravy ve Spojených státech. Létání se díky ní stalo pro miliony Američanů cenově dostupnější, napsal server CNBC.