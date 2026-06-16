Prahu čeká uzavírka klíčové dopravní tepny. Jak se vyhnout prázdninovému peklu?
- Rekonstrukce Kbelské ulice začne 2. července a potrvá do poloviny srpna.
- Důležitá výpadovka na D8 bude po celou dobu zúžena na jeden pruh v každém směru.
- Řidiče čekají uzavřené sjezdy, objížďky i změny v okolních ulicích.
Kdy začne rekonstrukce Kbelské ulice?
Hlavní stavební práce odstartují 2. července 2026 a potrvají do 15. srpna. Už od 22. června však začne Technická správa komunikací instalovat dopravní značení a připravovat okolní komunikace na omezení provozu.
Od 1. července bude zahájeno postupné zužování jízdních pruhů.
Jaká omezení čekají řidiče?
Po celou dobu rekonstrukce bude Kbelská ulice mezi Cínoveckou a Novopackou zúžena ze dvou na jeden jízdní pruh v každém směru.
Práce se budou týkat téměř tří kilometrů komunikace, která patří mezi nejvytíženější silnice v Praze.
Které sjezdy budou uzavřené?
Praha zavede systém takzvaného virtuálního tunelu. To znamená, že na Kbelské budou po dobu rekonstrukce uzavřeny všechny běžné sjezdy.
Ve směru na dálnici D8 bude možné sjet pouze:
- do Letňan,
- na dálnici D8.
Ve směru do centra bude možné odbočit pouze:
- na Novopackou ulici.
Jaké objížďky čekají řidiče z Průmyslové?
Řidiči jedoucí od Průmyslové budou nově navedeni na Novopackou ulici směrem k Satalicím. Na novém kruhovém objezdu se otočí a následně se vrátí zpět na Kbelskou.
Ve směru od D8 nebude možné na Průmyslovou ulici vůbec odbočit. Řidiči budou muset pokračovat po Novopacké směrem k Pražskému okruhu.
Jak se omezení dotknou Satalic?
Obyvatelé Satalic nebudou moci během rekonstrukce využívat přímé napojení na Novopackou ulici. Cesta směrem do centra Prahy povede přes Vinoř.
Město zároveň připravilo speciální semafor na Mladoboleslavské ulici, který umožní podle aktuální situace regulovat počet vozidel přijíždějících do Prahy.
Omezí rekonstrukce také parkování?
Ano. Už od 22. června začne TSK připravovat prostor především pro městskou hromadnou dopravu. Kvůli tomu budou dočasně rušena některá parkovací místa například v Kolbenově ulici, části Prosecké ulice nebo v ulicích K nádraží a Před tratí.
Proč je rekonstrukce Kbelské nutná?
Podle města je stav komunikace kvůli dlouhodobému zatížení velmi špatný. Kbelská totiž supluje chybějící části městského i Pražského okruhu a denně po ní projíždějí tisíce osobních aut i kamionů.
Rekonstrukce vyjde přibližně na 580 milionů korun včetně DPH a dělníci mají na stavbě pracovat nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, aby byla dokončena co nejrychleji.