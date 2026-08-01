Konec poplatků za sedadlo u dětí i opravu jména nebo skryté ceny. EU schválila velkou revoluci u letenek
- Evropský parlament schválil první velkou aktualizaci práv leteckých cestujících od roku 2004.
- Aerolinky nesmějí účtovat příplatek za usazení doprovodu vedle dětí ani za opravu překlepu.
- Odškodné až 600 eur za zrušený let zůstává, část náhrad se nově vyplatí automaticky.
Evropský parlament schválil zásadní aktualizaci pravidel pro cestující v letecké dopravě. Jde o první změnu legislativy od roku 2004. Zákazníci aerolinek nově získají jistotu, že nebudou připlácet za usazení vedle vlastních dětí či za opravu překlepu ve jméně. Zrychlí se i proces odškodňování za zpožděné lety.
Pro novou podobu pravidel hlasovalo 646 europoslanců, pouze 12 bylo proti a tři se zdrželi. Z celkových 21 českých zástupců podpořilo změnu všech 18 přítomných europoslanců (hlasování se neúčastnili Alexandr Vondra, Veronika Vrecionová a Nikola Bartůšek).
Legislativa vstupuje do finální fáze. Znění musí do začátku srpna 2026 potvrdit ještě Rada EU. Pravidla pak vstoupí v platnost 20 dní po vyhlášení v Úředním věstníku EU, přičemž členské státy i aerolinky budou mít jeden rok na jejich zavedení do praxe.
Konec skrytých poplatků i nucených aplikací
Jednou z nejvýraznějších změn pro rodiny je povinnost leteckých společností usazovat doprovod dětí mladších 14 let na sousední sedadlo zdarma. Stejný nárok na bezplatné sedadlo pro doprovod mají i osoby se zdravotním postižením, lidé s omezenou schopností pohybu a těhotné ženy.
Aerolinky zároveň ztrácejí možnost účtovat si řadu administrativních poplatků. Nově nesmějí zákazníky trestat za:
- opravu překlepu ve jméně na letence,
- vytisknutí palubního lístku, pokud se cestující již předem odbavil,
- využití zpátečního letu u obousměrné letenky v případě, že cestující nevyužil první let.
Pravidla se také dotknou transparentnosti prodeje. Prodejci i srovnávače letenek budou muset už na začátku rezervačního procesu zobrazovat konečnou cenu včetně příručního zavazadla. Garanci získává i nárok na bezplatné vzetí jedné osobní věci (např. malé tašky či batohu) na palubu. Aerolinky rovněž nesmějí cestující nutit k instalaci svých mobilních aplikací pouze kvůli získání či použití palubní vstupenky.
Odškodné až 600 eur zůstává, výplata bude automatická
V případě zrušení či výrazného zpoždění letu se urychlí vyplácení finančních náhrad. Pokud se cestující rozhodne pro proplacení výdajů místo přesměrování, náhrada mu bude vyplacena automaticky. V případě přesměrování obdrží do čtyř dnů jasné instrukce k podání žádosti. Na podání žádosti budou mít lidé devět měsíců a aerolinky musí peníze vyplatit nebo žádost odůvodněně zamítnout do 30 dnů.
Sazby odškodného zůstávají na úrovni roku 2004:
- 250 eur u letů do 1 500 km,
- 400 eur u letů v rámci EU nad 1 500 km a u ostatních letů od 1 500 do 3 500 km,
- 600 eur u všech ostatních delších letů.
Letečtí dopravci se mohou povinnosti platit náhradu vyhnout pouze v případě mimořádných okolností, mezi které spadají přírodní katastrofy, války, špatné počasí, neukáznění cestující nebo stávky letištního personálu a řízení letového provozu. Nadále však mají povinnost zajistit občerstvení (každé dvě hodiny), jídlo (po třech hodinách) a případně ubytování až na tři noci.
Ochrana handicapovaných i schválení napříč frakcemi
Nová úprava rovněž posiluje práva zranitelných cestujících. Osoby se zdravotním postižením získávají nárok na odškodnění a pomoc v případě, že zmeškají let kvůli pochybení a nedostatečné asistenci ze strany personálu letiště.
Schválená pravidla kvitovali zástupci napříč českou i evropskou politikou. Podle europoslankyně Kláry Dostálové (ANO) spotřebitelé ocení hlavně odbourání zbytečných poplatků, zatímco europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti) vyzdvihla transparentnost a konec vynucování aplikací, byť vyjádřila lítost nad tím, že Rada EU nesouhlasila se zvýšením samotných finančních kompenzací. Zpravodaj normy Andrej Novakov označil hlasování za vítězství po více než 13 letech patové situace.