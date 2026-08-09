Tuto dopravní značku Češi neznají. Její ignorování vás vyjde na pět tisíc
- Ve španělských městech se čím dál častěji objevuje nová dopravní značka označující nízkoemisní zóny (ZBE), jejíž ignorování hlídá kamerový systém.
- Vjezd bez splnění emisních norem nebo bez předchozí povinné registrace české SPZ v databázi konkrétního města vyjde řidiče na pokutu 200 eur (cca 5 000 korun).
- Pravidla a postupy registrace si určuje každé město samo, proto je nutné si podmínky vjezdu ověřit ještě před cestou.
Chystáte se autem na dovolenou nebo pracovní cestu do Španělska? Měli byste se mít na pozoru před dopravní značkou, kterou většina českých řidičů z autoškoly vůbec nezná. Označuje takzvané nízkoemisní zóny (ZBE – Zona de Bajas Emisiones). Neoprávněný vjezd sledují inteligentní kamery a pokuta vám bez varování dorazí až po návratu do Česka.
Dopravní značka zobrazuje automobil obklopený černými tečkami, které symbolizují výfukové emise. Bývá doplněna dodatkovou tabulkou vymezující, které emisní kategorie mají do dané oblasti vjezd povolen.
Pravidla se přitom netýkají pouze starých čoudících aut – klíčová je oficiální emisní třída, palivo a v případě českých poznávacích značek také včasné vyřízení registrace, píše techbyte.sk.
Neznámá značka a vysoký postih
Za porušení zákazu vjezdu do nízkoemisní zóny hrozí sankce 200 eur (v přepočtu přibližně 5 000 korun). Při rychlé úhradě bývá částka snížena na polovinu, i tak jde ale o zbytečnou finanční ztrátu, které lze předcházet.
Dozor nad zónami zajišťuje automatizovaný kamerový systém čtení SPZ, policie vás tedy na místě vůbec zastavit nemusí. Přestupek se vyhodnocuje automaticky.
Španělská vozidla spadají podle ekologičnosti do kategorií 0, ECO, C a B. Starší vozy bez nároku na tyto známky mají do městských center vjezd zakázán. Zpravidla jde o:
- benzinové automobily nesplňující normu Euro 3 (vyráběné do roku 2000),
- naftové automobily starší než norma Euro 4 (vyráběné před rokem 2006).
Registrace pro českou SPZ je často povinná
Česká auta (ani auta s jakoukoli jinou zahraniční SPZ) nemohou získat běžnou španělskou nálepku DGT. To však automaticky neznamená stopku pro vjezd. Místní radnice umožňují zahraničním vozidlům registraci do tamních databází, na jejichž základě jim přidělí odpovídající ekvivalent emisní třídy.