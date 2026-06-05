Váží jen 40 kilo, ale vyspí se v něm dva lidé. Na trh míří obytný přívěs za kolo
- Švýcarská firma Alpencamper vyvinula lehký obytný přívěs za elektrokolo.
- Miniaturní karavan váží podle verze 40 až 59 kilo a vyspí se v něm až dva lidé.
- Přívěs nabízí kompletní izolaci, úložné prostory, solární panely i střešní větrání.
Obytný přívěs za elektrokolo? Švýcarská firma Alpencamper přišla s úplně novým konceptem. Místo rozkládání stanu stačí jen otevřít dvířka a lehnout si. Firma nabízí několik variant a v přívěsu se dokážou vyspat i dva lidé. Stačí prý jen zapřáhnout za kolo a vyjet.
Firma především láká na udržitelné a flexibilní cestování. K přepravě přívěsu totiž není potřeba žádné motorové vozidlo, ale jen elektrické kolo. „Jste obklopeni přírodou, váš domov je vždy u vás a zažíváte svobodu, o které jste vždy snili,“ láká výrobce v popisu. Kromě možnosti přespání nabízí přívěs i úložný prostor pro kempingové vybavení a solární panely, které umožňují ekologický zdroj napájení.
Firma Alpencamper nabízí tento obytňák v několika variantách. Například model ECO Slide Out Flex disponuje lůžkem širokým až 140 cm, slibuje plnou ochranu proti větru a dostatečný úložný prostor. Samotný karavan váží zhruba 59 kilo, je vyroben z hliníku a je dlouhý něco přes dva metry. V karavanu je i malé okno, aby do interiéru pronikalo dostatek světla. Varianta ECO váží v základu dokonce méně než 40 kilo, je ale vhodnější pro jednu osobu.
Výrobce láká i na další výbavu, jako je střešní ventilátor nebo přenosná powerbanka. Dodání do Evropy pak firma slibuje do pěti až deseti dnů.