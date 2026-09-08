Záchrana na poslední chvíli. Dvě logistické společnosti padlé RSBC získaly nové investory
- Konec nejistoty pro obchodní partnery.
- Logistické firmy PJ Expedis a Muff Logistic mají nové vlastníky.
- Podíly si noví majitelé rozdělí zhruba na třetiny.
České investiční skupiny MAM Private Equity Fund a EDTI Group posilují své divize telekomunikační infrastruktury. Společně koupily logistické sesterské společnosti PJ Expedis a Muff Logistic, které dosud spadaly do zkrachovalé skupiny RSBC Roberta Schönfelda. Minoritním podílníkem obou logistických firem zůstane spolumajitel Martin Jeřábek, díky čemuž si všichni tři partneři v novém seskupení rozdělí podíly zhruba na třetiny. Majoritní podíl ve výši 36 procent získal MAM Private Equity Fund, zbývající dva partneři vlastní shodně po 32 procentech. Velikost transakce strany obchodu nezveřejnily.
Akvizice, jež se podle informací e15 dojednávala několik měsíců a přišla na poslední chvíli. Obchodním partnerům PJ Expedis kvůli nejistotě spojené s insolvencí holdingové RSBC docházela trpělivost a někteří zvažovali i ukončení spolupráce. Podle nových majitelů se však po převzetí podařilo obchodní vztahy stabilizovat.
PJ Expedis a Muff Logistic jsou finančně zdravé firmy, které dohromady zaměstnávají zhruba 70 lidí a generují hrubý provozní zisk před odpisy (EBITDA) ve vyšších desítkách milionů korun. Přesto se o ně kupci kvůli zvýšeným rizikům příliš nepřetahovali. Celý prodej byl kvůli insolvenčnímu řízení skupiny RSBC vynucený, což významně ovlivnilo počet a vážnost zájemců, myslí si Milan Bílek, ředitel Patria Corporate Finance.
Drahý stín RSBC
„Transakce je lekcí pro všechny zakladatele, aby pečlivě vybírali, komu prodají firmu a nechají si v ní minoritní podíl. Odhaduji, že nynější kupní cena je na polovině ve srovnání se situací, kdyby ve skupině prodávajících nebyly osoby napojené na RSBC,“ podotkl pro e15 Bílek, který se k výši transakce blíže vyjadřovat nechtěl.
Ohledně budoucnosti společností přitom skeptický není. „Pokud se novému kupci podaří obchodní partnery udržet, může nastartovat pěkný růst. Obě firmy mají rozhodně potenciál,“ dodal.
Stabilní a lukrativní trh
PJ Expedis a Muff Logistic představují významné poskytovatele logistických a servisních služeb pro telekomunikační sektor v Česku i na Slovensku. Společnost PJ Expedis poskytuje komplexní skladovou logistiku, vlastní přepravu, fulfillment i správu logistických procesů. Její klientskou základnu tvoří mimo jiné telekomunikační operátoři jako T-Mobile, Slovak Telekom či Vodafone. Společnost Muff Logistic se soustředí především na uskladnění, distribuci elektroniky a logistiku posledního úseku cesty k zákazníkovi.
„Pro nadcházející etapu rozvoje PJ Expedis a Muff Logistic jsme získali partnery se zřejmými zkušenostmi v budování a rozvoji úspěšných podniků. MAM Private Equity Fund realizoval investice v oblasti telekomunikací i obalových materiálů, zatímco EDTI Group přináší detailní znalost telekomunikačního trhu. Ponechání mého majetkového podílu v holdingu je zároveň vyjádřením důvěry v další směřování skupiny a její dlouhodobý potenciál,“ uvedl Martin Jeřábek.
Nová vlastnická struktura podle řídicího partnera MAM Nováka propojuje kapitálové a manažerské zkušenosti nových investorů s know-how Martina Jeřábka a vytváří tak pevné dlouhodobé zázemí pro další růst. K němu mají podle něj výrazně pomoci i synergie se společnostmi ze skupiny MAM Private Equity Fund.
Její portfoliové firmy včetně ME Logistics Holding se stejně jako PJ Expedis a Muff Logistic pohybují na trhu telekomunikačních firem. Distribuují komponenty pro výstavbu telekomunikačních sítí a pro telekomunikační sektor poskytují logistické a servisní služby. Partnerská EDTI Group zase dodává řešení pro telekomunikační infrastrukturu. Do nově budovaného logisticko-telekomunikačního uskupení zapadá i výrobce lepenkových obalů UNIPAP Packaging z portfolia fondu MAM.
„Společnosti PJ Expedis a Muff Logistic mají bohatou historii, zkušené vedení a silnou pozici na trhu,“ uvedl řídicí partner MAM Novák, podle něhož všichni stávající partneři pokračují v zasmluvněných dohodách.
„Naším záměrem není měnit fungující procesy, ale být pro obě firmy spolehlivým a dlouhodobým strategickým partnerem. Společně s EDTI Group chceme vytvořit prostředí, které jim umožní pokračovat v růstu, rozvoji služeb i objevování nových obchodních příležitostí,“ říká Novák.
Logistika na klíč má být dírou na trhu
Obchodním cílem je podle něho rozšířit okruh zákazníků i nabízených služeb. Výrazný potenciál vidí například v komplexním řízení logistických procesů zákazníka na klíč. Vedle standardních logistických služeb se noví majitelé chtějí zaměřit i na rozšiřování služeb s vyšší přidanou hodnotou, koordinaci dodavatelských řetězců a optimalizaci skladování a distribuce, s čímž souvisí i konsolidace skladovacích kapacit. Součástí plánu je i digitalizace provozu a větší důraz na segment regionální telekomunikační infrastruktury.
Podle zakladatele EDTI Group Petra Olšana pokračuje v telekomunikačním sektoru dlouhodobá proměna spojená s digitalizací a modernizací sítí a rostoucími nároky na efektivní logistické procesy. „PJ Expedis a Muff Logistic mají skvělou výchozí pozici pro to, aby tento trend dokázaly využít pro další růst,“ věří jeden z nových spolumajitelů.
Nejde o první prodej z padlého holdingu RSBC. Realitní fond Schönfeld & Co Nemovitosti v červnu koupila CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka.
MAM Private Equity Fund je otevřený fond kvalifikovaných investorů zaměřený na akvizice a rozvoj středně velkých ziskových společností. Působí zejména v České republice a sousedních zemích. Fond byl založen na jaře roku 2023 třemi zakladateli – Alešem Nykodýmem, Romanem Sládkem a Janem Novákem. EDTI Group patří podnikateli Petru Olšanovi.