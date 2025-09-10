Souboj miliardářů o zbrojařský byznys má první oběť. Bitvu se Strnadem prohrává Schönfeldova RSBC
Významná domácí finanční skupina a tradiční tuzemský dluhopisový emitent padl do problémů. Řeč je o skupině RSBC podnikatele Roberta Schönfelda. Ta se ocitla v obtížné situaci, když jeden z velkých partnerů odmítl skupinu dál financovat.
Ještě letos měla Schönfeldova skupina ambiciózní růstové plány v těch nejlukrativnějších oblastech průmyslu. Nyní je všechno jinak a skupina hledá peníze na výplatu svých splatných dluhů. Ty se jen v dluhopisech, které skupina nabízela i drobným investorům, počítají v řádu stamilionů korun. Ambice RSBC se podle zdrojů e15 konkrétně na zbrojařském trhu, kam se v posledních letech skupina střemhlav vydala, střetly s cestami jednoho z nejbohatších Čechů Michala Strnada. A právě Schönfeld v tomto souboji hvězd aktuálně tahá za kratší konec provazu.
„Skupině zlomily vaz neúspěšné investice z minulosti zejména v oblasti zemědělství a rybářství, kde proinvestovala vyšší stovky milionů korun,“ uvádí Martin Dočekal z portálu Dluhopisar.cz. Skupina tak nyní i podle dalších zdrojů e15 míří k restrukturalizaci svých dluhů. Samotná RSBC přislíbila odpovědi na otázky e15 během během dopoledne. „Skupina v poslední době čelila tlaku o nepřátelské převzetí a bylo jí znemožněno refinancovat balík dluhu splatný v blízké budoucnosti i plánované investice. Vedení skupiny tak došlo k závěru, že bude pro věřitele lepší cestou sama přistoupit k restrukturalizaci. Ta by se měla dotknout pouze dílčích částí skupiny,“ dodává Dočekal.
Skupina RSBC sestává z několika vzájemně byznysově neprovázaných entit. Samotná skupina v minulých letech vydala podle Dluhopisar.cz dvě emise po osmi stovkách milionů korun, peníze z nich pak využila primárně na nákup nemovitostí, třeba budovy na pražském Pankráci, v níž sídlí centrála energetické společnosti ČEZ. Právě této části byznysu skupiny, a tedy i dluhopisů, se má týkat restrukturalizace závazků. Nesnáze se naopak v tuto chvíli netýkají investičních fondů skupiny a jejich investorů. Jak uvádí experti, dluhopisoví věřitelé mohou těžit z relativně kvalitních aktiv v majetku skupiny.
„Věřím v solidní uspokojení věřitelů, a to hlavně proto, že drtivá většina aktiv skupiny jsou v segmentech, které jsou nyní investory žádány. Tedy nyní by se měly prodat za solidní ceny. Pokud by došlo k prodejům,“ uvádí analytik Capitalinked Radim Dohnal. Podle něho RSBC trpělo tím, že aktiva skupiny byla méně likvidní a málo synergická. „Kdežto závazky spíše krátkodobé a úročené výše než třeba současné dluhopisy DrMax,“ dodává Dohnal. Složité období bylo podle Dohnala třeba překonat pomocí silnějšího zisku, závazky částečně splatit a částečně nahradit delšími a méně úročenými dluhy. „Zdá se, že RSBC toto nestihla,“ dodává expert.
Skupina se v minulých letech financovala z různých zdrojů a v různých formách, kromě dluhopisů například i směnkami. Ještě v dubnu skupina oznámila, že se blíží už třetí akvizice její části orientované na obranný průmysl. Právě na této stezce se podle zdrojů e15 potkala s Michalem Strnadem, s jehož zájmy se RSBC střetla. „Schönfeld sháněl po trhu peníze na financování akvizic v sektoru defense, aby nakonec nedávno zjistil, že jej vyšplouchl Strnad,“ uvádí zdroj, který si přál zůstat v anonymitě. Oficiálně se Strnad v byznysu RSBC neangažuje, jeho vliv na byznys a v tuto chvíli i negativní dopad na stabilitu Schönfeldovy skupiny ale potvrzuje hned několik nezávislých zdrojů.
Do oblasti obranného průmyslu pronikla rodinná investiční skupina RSBC miliardáře Roberta Schönfelda, přesněji její fond RSBC Defence, poměrně nedávno – v roce 2017, kdy ovládla slovinského výrobce pistolí a cvičného střeliva Arex. Loni přibrala rakouského producenta pušek Steyr Arms. A právě tento krok měl umožnit RSBC dosud zaměřené na západní Evropu více proniknout také do Spojených států. Pro vstup na severoamerický trh, který nabízí obrovské příležitosti dodávek nejen pro ozbrojené a bezpečnostní složky, ale i pro civilní sektor, hodlala skupina využít tamní kapacity rakouské zbrojovky. RSBC Defence přitom podle svých slov hodlala v obranném průmyslu dále rychle expandovat, a ukrojit si tak z lukrativního byznysu co největší kus.