Železniční mise PPF v Bulharsku. Škoda dodá 25 elektrických vlaků, první dva míří na testování

Nové čtyřvozové elektrické vlaky od Škoda Group pro Bulharsko. Zdroj: Škoda Group

Michal Rapco
  • Škoda Group dodá do Bulharska 25 elektrických vlaků za více než 13 miliard korun.
  • Součástí kontraktu je i patnáctiletý servis a testování na místní infrastruktuře.
  • Od pondělí začne testování prvních dvou vlaků přímo na bulharské síti.

Škoda Group představila nové elektrické vlaky vycházející z platformy RegioPanter pro příměstskou dopravu v Bulharsku. Celkem do země dodá pětadvacet těchto čtyřvozových vlaků. Po splněných dynamických testech v Česku začne v pondělí prověřován prvních dvou vlaků na bulharské infrastruktuře. 

Každý vlak nabídne více než 300 míst k sezení, maximální provozní rychlost 160 km/h a napájení ze střídavé trakční soustavy 25 kV AC / 50 Hz. Jednotky jsou vybaveny zabezpečovacím systémem ETCS Level 2, klimatizací, Wi-Fi připojením, kamerovým systémem v interiéru i exteriéru, ergonomickými sedadly a multifunkčními prostory pro cestující s omezenou mobilitou, rodiče s kočárky nebo cyklisty.

