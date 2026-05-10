Další velký e-shop končí. „Drtič cen“ doplatil na tvrdý boj s Alzou a Datartem
- Tuzemský trh s elektronikou dál prochází tlakem na ceny i marže.
- Do insolvence proto míří další známý internetový prodejce, píšou Hospodářské noviny (HN).
- Jeho obrat se z miliardových tržeb propadl jen na zlomek dřívější úrovně.
Tuzemská e-commerce má za sebou další výrazný otřes. Po loňském pádu řetězce Okay se do problémů dostal také karvinský e-shop ExaSoft, který v minulosti patřil k viditelným prodejcům výpočetní techniky, elektroniky, kancelářského vybavení či domácích spotřebičů. Podle Hospodářských novin firma ukončila provoz a míří do insolvence.
Na webu společnosti se na konci minulého týdne objevilo oznámení, že obchod už nepřijímá nové objednávky. „Vážení zákazníci, provoz e-shopu byl ukončen. Společnost ExaSoft Holding, a. s., podala insolvenční návrh a e-shop již nepřijímá nové objednávky. Veškeré další kroky, např. uplatnění nároků z vrácení zboží nebo reklamací, je nutné řešit v rámci insolvenčního řízení,“ stojí ve zprávě.
Samotný insolvenční návrh se podle HN v rejstříku zatím neobjevil, mělo by však jít spíše o otázku času. Zaměstnanci se o konci firmy dozvěděli na virtuálním setkání ve čtvrtek ráno, tedy poslední dubnový den.
Původně ambiciózní hráč
ExaSoft vznikl v roce 2011 po odchodu části managementu z velkého českého IT distributora eD system. Většinovým vlastníkem firmy je Martin Ficek, který drží lehce přes osmdesát procent. Jeho jméno se v minulosti objevilo i v souvislosti s kauzou údajného praní peněz přes nadhodnocenou reklamu. Ekonomický deník v roce 2019 napsal, že Ficek patřil mezi obviněné v případu, v němž měla organizovaná skupina krátit DPH a daň z příjmu právnických osob. Policie tehdy vyčíslila škodu na 30 milionů korun.
HN uvedly, že se Ficka nepodařilo kontaktovat. Předseda představenstva David Botek v krátkém telefonátu konec činnosti potvrdil a sdělil, že další postup bude na insolvenčním správci.
V minulosti ExaSoft patřil k ambiciózním hráčům, ale v posledních letech přišel prudký pokles. Podle posledních zveřejněných údajů za rok 2024 činily tržby jen 156 milionů korun. Čistý zisk dosáhl pěti milionů. Firma, která v nejlepším období zaměstnávala kolem stovky lidí, měla v poslední době méně než dvě desítky pracovníků. Kancelářské pozice navíc fungovaly převážně z domova a do centrály lidé dojížděli jen dvakrát měsíčně.
Podle jednoho z manažerů konkurenčního obchodu měl ExaSoft na trhu pověst prodejce, který stavěl hlavně na velmi nízkých cenách. „Byli známí tím, že jeli na minimální marži, úplně na dřeň, aby ve vyhledávačích vycházeli jako nejlevnější. V cenových válkách ale nakonec vyhrávají ti s koncepcí a strategií, službami a inovacemi spíš než drtiči cen na Heurece,“ prohlásil pod podmínkou anonymity pro HN.
Konkurence velkých hráčů
Případ ExaSoftu zapadá do širšího vývoje na trhu. Středně velké internetové obchody, které pracují s nízkými maržemi a nemají dostatečně loajální zákazníky, čelí stále tvrdší konkurenci nejsilnějších hráčů. Podobně zaměřený slovenský Andrea Shop skončil před několika dny v konkurzu.
Výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci Jan Vetyška však neočekává, že by český trh zasáhla vlna podobných pádů mezi velkými hráči. Česká e-commerce je podle něj stabilní a silná. Obrat internetových obchodů v Česku loni vzrostl o šest procent na 206 miliard korun a hranici 200 miliard překonal teprve podruhé v historii.
„E-commerce trh se dynamicky proměňuje a je nutné se neustále rozvíjet – všechny úspěšné e-shopy jsou schopné průběžně na novinky reagovat,“ řekl Vetyška pro HN. „Nyní například zásadně vstupuje do hry AI, což může být výrazný game changer a obchodníci nesmějí ve své reakci zaspat,“ dodal.